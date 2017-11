Ex funcionarios peruanos intentaron hacer millonarios depósitos en Andorra Según el diario El País, Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú; Gabriel Prado, ex gerente de Emape; y Edwin Luyo, ex funcionario del Metro de Lima, intentaron esconder fondos.

Odebrecht Miguel Atala, ex vicepresidente de PetroPerú (izquierda) y Gabriel Prado Ramos, ex presidente de Emape (derecha). (USI) Odebrecht