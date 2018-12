Tras la firma del acuerdo entre Odebrecht , la Fiscalía y la Procuraduría, en la madrugada del sábado, la diligencia más próxima y esperada a realizar es el interrogatorio a Jorge Barata , ex mandamás de la empresa brasileña en el Perú.

Desde hace meses, los miembros del equipo especial del Ministerio Público han solicitado tomar las declaraciones de Barata para terminar de encaminar sus investigaciones.

El empresario es quien puede confirmar qué funcionarios peruanos recibieron dinero ilícito y cómo se procedió a hacer los desembolsos.

Es por eso que los fiscales José Domingo Pérez, Geovana Mori, Carlos Puma y Germán Juárez –que tienen a su cargo 42 investigaciones en el caso Lava Jato– esperan interrogarlo en enero, mes en el que se proyecta concretar el encuentro en Brasil. El ex ejecutivo contará si ex altos funcionarios como el ex presidente Alan García recibieron dinero.



DATOS

-  En el acuerdo firmado, como adelantó Perú21, Odebrecht se comprometió a pagar S/610 millones como reparación civil en un plazo de 15 años. Los desembolsos se harán de manera anual. 

- En Cuarto poder, el fiscal Vela dijo que tienen previsto concretar unas 20 delaciones en Brasil, en enero.