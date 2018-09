Odebrecht entregó presuntas pruebas de pagos al humalismo

POR: FABIOLA VALLE Y ÁLVARO REYES



Desde que se conoció que el ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró a la Fiscalía que la empresa aportó US$3 millones a la campaña presidencial de Ollanta Humala del 2011, el ex mandatario ha enfocado su defensa en negar esa versión y en exigir que se corrobore con pruebas. Ha pasado año y medio desde aquella vez —febrero de 2017— y hoy existen documentos, y no solo declaraciones, que sustentarían los desembolsos.

Las nuevas pruebas fueron presentadas por Marcelo Odebrecht, ex mandamás de la constructora, a la Fiscalía brasileña en un CD. El diario Estadao de Brasil publicó ayer las planillas que hizo llegar el empresario -quien cumple arresto domiciliario- a través de su abogado Eduardo Sanz, luego de revisar 480 mil correos electrónicos, 230 mil archivos adjuntos y 70 mil documentos.

Toda esa documentación se encontraba almacenada en ‘MyWebDay B’, el sistema encriptado que administraba la División de Operaciones Estructuradas de la firma. Es decir, el área que contabilizaba los desembolsos ilegales en distintos países, incluidos el Perú.

LOS PAGOS

De acuerdo a los registros, Odebrecht clasificó sus presuntas actividades ilícitas sobre la campaña humalista bajo el codinombre ‘Campaña NAC 3’.

En el anexo 4.2.5, de todo el pliego documentario entregado, se muestran cuatro órdenes de pago que suman US$ 1’239,895.88 en favor de una cuenta del Credicorp Bank de Panamá que pertenece a la compañía Construmaq SAC, propiedad del empresario peruano Gonzalo Monteverde. Monteverde, quien aparece en Sunat como apoderado legal de esa empresa desde el 2007, es investigado por la Fiscalía peruana por supuestamente ‘blanquear’ dinero para Odebrecht.

Tres de esos desembolsos se efectuaron en agosto, setiembre y octubre de 2011, cuando Humala ya había asumido como presidente de la República.

Otras tres transferencias que se relacionan con el codinombre ‘Campaña NAC 3’ aparecen destinadas a un usuario registrado con el seudónimo ‘Sururú’. Lo montos suman US$ 700,000 y todos fueron enviados el mismo día, el 9 de mayo del 2011.

En una planilla nombrada como ‘Caixa Livre Peru-Dolar’ figuran cuatro pagos referentes a ‘Italo-italiano Elección Perú’ por un monto total de US$ 1’160,000. El ex ministro brasileño Antonio Palocci era conocido como ‘italiano’.

En su manifestación de mayo del 2017, Marcelo Odebrecht declaró a fiscales peruanos que fue Palocci quien, a nombre del Partido de los Trabajadores (PT), le pidió que entregue US$3 millones a la campaña humalista. Ese dinero, según explicó Odebrecht, salió de un fondo del PT que manejaba la constructora.

Cabe resaltar que dos de esos últimos desembolsos se hicieron en octubre y diciembre del 2011, siendo ya Humala el jefe de Estado.

Si se suman todos pagos mencionados, la cifra asciende a US$3’099,895, muy cerca a la que Barata declaró como el total de aportes que dio Odebrecht.

PARTIDO NACIONALISTA INSISTE EN POSTURA

Tras conocer esta información, el Partido Nacionalista se pronunció y reiteró que sus líderes, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia no recibieron dinero de Odebrecht ni de empresas brasileñas.

“Nuestros dirigentes han tenido sus cuentas bancarias abiertas al escrutinio fiscal, no han tenido secreto telefónico, ni tributario, ni de ninguna otra índole”, señaló el partido en un comunicado.

El PN alegó también que Odebrecht estaría contradiciéndose en sus manifestaciones y catalogó que esas aparentes pruebas “tienen como único objetivo convertir en delito un inexistente aporte de campaña”. Además, apuntó que “nunca” se recibió dinero mientras el humalismo estuvo en el poder.

OTRAS COIMAS QUE PAGÓ ODEBRECHT

Los megaproyectos que ejecutó la constructora brasileña Odebrecht en el Perú tuvieron un alto costo.

Según el portal IDL - Reporteros, los abogados de la firma entregaron pruebas a los fiscales de ese país sobre los sobornos que habrían pagado a cambio de las obras durante las gestión de los ex presidentes Alan García y Ollanta Humala.

En la planilla ‘Caixa Livre Peru-Dolar’ figuran cuatro pagos referentes a la Interoceanica Vial Sur, por un monto de 85 mil de dólares. El 3 de noviembre de 2011 se realizaron tres pagos. El primero fue de US$15 mil dólares, el segundo de US$50 mil y el último de US$10 mil.

Otra de las megaobras que aparece en la citada planilla es la del tren eléctrico. Por esta obra, la firma brasileña pagó US$105 mil 747. El 20 de mayo de 2011 se abonó US$38 mil y el 25 de ese mismo mes se pagó US$27 mil 747. Un tercer pago se realizó el 7 de junio de ese mismo año por US$40 mil.

Por el proyecto de irrigación Olmos en Lambayeque se habría pagado US$25 mil. El desembolso se realizó el 14 de junio de 2011.

Mientras que por la carretera IIRSA Norte se pagó US$30 mil a cambio de la obra. Según la planilla el pago se realizó el 3 de junio de 2011. En reiteradas ocasiones, el líder del Partido Nacionalista Peruano ha negado haber recibido dinero de Odebrecht a cambio de las mencionadas obras.



TENGA EN CUENTA

* Fuentes fiscales dijeron a este diario que esa información brindada por Marcelo Odebrecht llegará en los próximos días al Perú.

* Se supo, además, que el fiscal Germán Juárez, quien investiga a Humala, solicitó interrogar a los ex directivos de Odebrecht, Raymundo Trindade Sierra, Raúl Pereira Neto, Ricardo Boleira y Fernando Miglacio.

* Humala y Heredia son investigados por el presunto delito de lavado de activos.