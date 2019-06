Odebrecht: Crisis financiera no es un riesgo para pagar reparación civil con Perú

Luego de que Odebrecht SA, la holding de inversiones del grupo Odebrecht, anunciara este lunes que solicitó al Poder Judicial de Brasil acogerse a ley de quiebras para poder renegociar la deuda multimillonaria que mantiene en ese país, se generó incertidumbre sobre el impacto de esta crisis financiera en la reparación civil que la constructora se comprometió a pagar en su acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía peruana.

En comunicación con Perú21, Odebrecht negó que exista algún riesgo por parte de la compañía para el cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz. Afirmaron que solo están a la espera de que el Poder Judicial concluya el proceso de homologación, que inició el pasado 25 de marzo, para efectuar el pago de la reparación civil, cuya primera cuota está depositada en un fideicomiso.

"El acuerdo de colaboración fue firmado con la Constructora Norberto Odebrecht SA y no con la holding Odebrecht SA. Por este motivo y por el hecho de que la constructora no está en un concurso de acreedores, no hay un riesgo adicional para el cumplimiento del acuerdo de colaboración. El hecho más importante en este momento es la homologación del acuerdo y el pago de la primera cuota de la reparación civil, que solo depende del sistema de justicia peruano. El dinero para la reparación civil ya está depositado en el FIRR (Fideicomiso) y los impuesto ya fueron cobrados por la SUNAT", señaló el Departamento de Comunicaciones de Odebrecht a través de un correo electrónico.

Vea también Odebrecht se declara en bancarrota en Brasil

En febrero de este año, la constructora brasileña, la Fiscalía y la Procuraduría firmaron en Brasil un acuerdo de colaboración, en la cual Odebrecht reconocía el pago de sobornos en las obras Costa Verde - tramo Callao, la Vía de Evitamiento de Cusco, la carretera Interoceánica Sur (tramo 2 y 3) y la Línea 1 del Metro de Lima (tramo 1 y 2).

Procurador Jorge Ramírez y el fiscal Rafael Vela presentando el acuerdo de colaboración con Odebrecht en Brasil. (GEC) Procurador Jorge Ramírez y el fiscal Rafael Vela presentando el acuerdo de colaboración con Odebrecht en Brasil. (GEC) Perú21

Por estos actos corruptos, Odebrecht se comprometió a pagar una reparación civil que asciende a S/ 610 millones, en un plazo de quince años. A ello se tenía que agregar una deuda tributaria de S/432 millones, que la Sunat cobró en abril, y abonar los intereses legales correspondientes a un aproximado de S/150 millones.

Fuentes de Perú21 cercanas al proceso de colaboración con Odebrecht indicaron que la cuota inicial depositada por la constructora en un fideicomiso asciende a S/80 millones "que se hará efectivo una vez se apruebe el acuerdo".

Además, señalaron que la Procudaría Ad Hoc del caso Lava Jato viene analizando las acciones tomadas por Odebrecht SA en Brasil para descartar algún impacto en el acuerdo de colaboración. Aunque preliminarmente consideran que no habría ningún riesgo.

"La Constructora Norberto Odebrecht tiene sus propios activos y propios contratos. Toda la línea de negocios está fuera de esta acción judicial (acuerdo de colaboración) por lo que en ese escenario no se ve afectado ningún extremo del acuerdo", indicaron.

En Brasil, Odebrecht SA emitió un comunicado para explicar que su pedido para acogerse al proceso llamado "recuperación judicial" contempla deudas por US$21,400 millones, de los cuales US$13,100 millones son pasivas de renegociación.

Esta reestructuración de la deuda no incluye, entre otras empresas, a su unidad de construcción Odebrecht Engenharia e Construcao (OEC), de acuerdo al comunicado.

Asimismo, indicaron que la decisión se tomó ante el "vencimiento de diversas deudas, la ocurrencia de hechos imprevisibles y los recientes ataques a los activos de las empresas" en un contexto de investigaciones por actos de corrupción alrededor del mundo.

De acuerdo con la ley brasileña, las empresas declaradas en "recuperación judicial" tienen seis meses para alcanzar un acuerdo con los acreedores.