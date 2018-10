Odebrecht: Confirmaron pago de coimas en Metro de Lima

El ex director de contratos de Odebrecht , Carlos Nostre, confirmó ayer el pago de sobornos de la empresa a funcionarios peruanos para adjudicarse los tramos 1 y 2 del Metro de Lima, durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

Fuentes fiscales indicaron a Perú21 que Nostre, quien declaró ante el equipo especial del Ministerio Público en Brasil, señaló que se desembolsaron cerca de US$7 millones en el tramo 1 y US$17 millones por el tramo 2. El funcionario con el que coordinó la entrega, señalaron las fuentes, fue el detenido Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones.

El empresario señaló que las coimas se maquillaron con los “riesgos adicionales” que se consignaban en los contratos.

Dijo que no podía confirmar si el ex presidente Alan García o el ex ministro de Transportes Enrique Cornejo recibieron dinero ilícito. Indicó que solo Jorge Barata, ex representante de la firma en Perú, pude dar los detalles.