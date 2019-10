El expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva rechazó las afirmaciones de Eleuberto Martorelli, quien aseguró al Equipo Especial del Caso Lava Jato que la empresa brasileña Odebrecht le entregó S$ 30 mil por la adjudicación de la obra de construcción de la carretera San José de Sisa.

“Rechazo categóricamente las afirmaciones tendenciosas, difamatorias y sobre todo contradictorias, del señor Eleuberto Martorelli, pues hoy ya no habla de U$S 60,000.00, sino de U$S 30,000.00”, expresó.

A través de su cuenta en Twitter, Villanueva negó haber recibido dinero para beneficiar a Odebrecht o para su campaña electoral en la región San Martín y dijo que presentará pruebas de su inocencia cuando sea convocado por el Ministerio Público.

“Jamás he recibido prebenda alguna para favorecer a Odebrecht, ni tampoco para que me favorezcan en campaña electoral alguna, por el contrario, fue solamente en la región San Martín, que esta empresa corrupta no pudo robar el dinero del Estado”, indicó.

“Esta afirmación la voy a corroborar con suficientes elementos de convicción cuando le Ministerio Público me convoque para tales efectos”, añadió el exprimer ministro.

Como se recuerda, el exejecutivo de Odebrecht Eleuberto Martorelli afirmó ante el Equipo Especial Lava Jato que la constructora pagó US$30 mil al ex primer ministro César Villanueva con dinero del Departamento de Operaciones Estructuradas.

Según informó IDL-Reporteros, el testigo indicó que Odebrecht hizo dicho aporte a la campaña de reelección de Villanueva como gobernador regional en 2010, por su apoyo prestado en la licitación del proyecto de la carretera San José de Sisa.

Afirmó que el codinome “Curriculum vita” pertenece al expresidente del Consejo de Ministros por sus iniciales y agregó que el monto fue entregado en efectivo, a través de un integrante de la empresa en Perú. El dinero, según el exdirectivo, fue de la Caja 2 de la constructora.