“Se hizo un montaje jurídico para justificar el pago a Alan García”

El testimonio de Marcos de Queiroz Grillo, funcionario de la caja de sobornos de Odebrecht, complica la situación del ex presidente Alan García. En Curitiba, Brasil –sede de los interrogatorio–, el ex ejecutivo de la constructora explicó que el contrato por la conferencia que ofreció García el 25 de mayo de 2012 para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, una suerte de Confiep brasileña, “fue ficticio”.

“Se hizo todo un montaje jurídico para justificar ese pago. Se trató de una operación estructurada”, sostuvo De Querioz Grillo. De sus declaraciones se desprende que para ocultar que Odebrecht estaba detrás del pago, Jorge Barata, ex mandamás de la constructora en Perú, le ordenó a De Queiroz que diseñe una operación del contrato ficticio para Alan García. Debía parecer formal y no quedar evidencia de que el pago salió de la constructora brasileña, explicó el funcionario de la ‘Caja 2’.

Según De Queiroz, para darle apariencia de legalidad al mencionado contrato, este se hizo a través del estudio jurídico de José Américo Spinola, abogado que trabajaba para Odebrecht y estaba encargado de montar los contratos ficticios que hacía la constructora. De Queiroz no precisó si el pago salió de las arcas de la División de Operaciones Estructuradas (caja de sobornos). Esto lo tendría que confirmar Jorge Barata en marzo.

El equipo especial a cargo del caso Lava Jato sostiene, sin embargo, que aunque el dinero con que se pagó al ex presidente no hubiese salido de la ‘Caja 2’, igualmente habría sido mal habido. “Ese dinero no fue contabilizado. La triangulación se hizo a través de Spinola”, afirman.

Entre los años 2010 y 2015, De Queiroz Grillo tenía como función alimentar la ‘Caja 2’ con los sobrecostos de millonarios proyectos. “Para tal efecto, inflaba precios y costos de las obras que se nos habían adjudicado. Hasta se alquilaba maquinaria ficticiamente para evadir impuestos”, añadió.

El procurador para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, quien también estuvo presente en la diligencia junto con su adjunta Silvana Carrión, dice que las declaraciones de De Queiroz Grillo “confirman la tesis de la Fiscalía (sobre el pago por la conferencia). No puedo revelar detalles, pero es evidente que se trata de un contrato simulado realizado posteriormente a la ponencia. Está en cuestión el tema de la procedencia y la ilicitud del dinero”, declaró a la prensa en Brasil.

Ramírez y Carrión formularon varias preguntas al ex ejecutivo de la firma brasileña.

El jefe del equipo especial de fiscales para el caso Lava Jato, Rafael Vela, expresó su satisfacción por la información recabada en el primer día de interrogatorios a ex funcionarios de Odebrecht.

“Todas las preguntas formuladas por (el fiscal) José Domingo Pérez han sido respondidas exhaustivamente, con mucho detalle”, expresó.

José Spinola debía declarar ayer ante los fiscales peruanos, pero se reportó mal de salud. Lo hará el 11 de marzo.

El segundo interrogado del equipo Lava Jato fue Luiz de Castro Santos, ex gerente general del proyecto Interoceánica (Conirsa), quien confirmó que hubo adendas en la ejecución de la obra Interoceánica (tramos II y III) durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.