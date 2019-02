Desde hoy, testimonios clave en el caso Lava Jato

Esta semana se verá los frutos del acuerdo firmado con Odebrecht, cuando la Fiscalía interrogue a sus ex directivos.

Hoy responderán tres ex funcionarios que tuvieron un papel clave en el manejo de la Caja 2, una contabilidad paralela que empleaba la empresa para el pago de sobornos.

Por la mañana será interrogado Marco de Queiroz Grillo, encargado de generar recursos económicos para la Caja 2. La Fiscalía preguntará por las coimas pagadas en la Línea 1 del Metro de Lima, durante el gobierno de Alan García.

Luego, será interrogado José Américo Vieira Spinola, quien se encargaba de efectuar los pagos de la referida caja por medio de su estudio Spinola Consultoría Jurídica. Dicho estudio le pagó US$100 mil a García por una conferencia en Sao Paulo, en 2012. También le preguntará por la Línea 1 del Metro de Lima.

El abogado de García, Erasmo Reyna, indicó a Perú21 que participará en ambos interrogatorios para tratar de demostrar que el pago al ex presidente no tuvo origen ilícito.

También hoy, por la tarde, la Fiscalía le realizará preguntas a Luiz de Castro Santos, ex gerente general del proyecto Interoceánica Sur tramo 3. En la diligencia, responderá por los pagos de Odebrecht a West Field Capital, empresa del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. La abogada Gladys Vallejo Santa María participará en el interrogatorio en representación del ex mandatario.

En los siguientes días serán interrogados Sergio Nogueira (martes), ex secretario general del consorcio Conirsa; Igor Braga Vasconcelos (miércoles), ex apoderado de Odebrecht; Luiz Da Rocha (jueves), ex tesorero internacional de Odebrecht; y Raymundo Trinidade Serra (viernes), ex gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht.