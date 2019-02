Acuerdo entre Fiscalía y Odebrecht se firmará mañana en Brasil

En la transitada avenida Paulista, frente al monumento de Francisco de Miranda, precursor venezolano de la independencia y la unidad de los países latinoamericanos, se encuentra la sede del Consulado General del Perú en Sao Paulo, Brasil. Este lugar será el escenario de la firma del acuerdo de colaboración y beneficios entre el equipo Lava Jato y la constructora Odebrecht.

El viernes 15, los representantes del Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc suscribirán el compromiso con los representantes de Odebrecht, quienes hasta el momento han admitido el pago de US$29 millones en sobornos para ganar la licitación de cuatro proyectos de construcción.

Antes de partir a Brasil, fuentes cercanas a la Procuraduría peruana ratificaron la importancia que tiene para el país la firma del acuerdo con la constructora brasileña.

GARANTÍAS

A partir del 15 de febrero, Odebrecht quedará comprometida a entregar las pruebas e informaciones a la Fiscalía que permitan corroborar las declaraciones que sus funcionarios han venido dando al equipo especial Lava Jato.

Odebrecht Perú no podrá declararse en insolvencia por falta de liquidez ni abandonar el país sin contar todo lo que sabe. Podrán participar en licitaciones como un postor más, una vez que el Poder Judicial valide el acuerdo que se firmará el viernes.

La Procuraduría contará con información para cobrar la reparación civil a Odebrecht (S/675 millones), a sus consorciadas y a las personas naturales que se prestaron para delinquir (monto a calcular).

El abogado penalista Luciano López resaltó que el acuerdo permite conocer la verdad sobre los gobiernos de los ex presidentes. “Prefiero mil veces conocer la verdad, que empiecen los interrogatorios, a estar pensando en el perjuicio económico. Si no, miremos las reparaciones civiles que no se han pagado durante el tiempo del fujimorato, no se ha pagado casi nada al Estado”, dijo.

Odebrecht estará obligada a pagar la reparación civil en un plazo de 15 años.