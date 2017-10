OCMA amonesta al juez Abel Concha por demoras en caso Ecoteva

El juez Abel Concha, quien estaba a cargo del caso Ecoteva, fue amonestado por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), luego de que el Ministerio Público lo quejara por los aparentes retrasos en el envío de arresto provisorio del prófugo ex presidente Alejandro Toledo.

Perú21 accedió a la resolución emitida por la OCMA en la cual se precisa que es la sanción "más adecuada" para la "responsabilidad disciplinaria" que fue advertida.

Como se recuerda, a mediados de agosto, el fiscal coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, quejó al magistrado Concha al considerar que este demoraba el pedido de detención de Toledo, quien se encuentra viviendo en Estados Unidos.

Vela alegó que el juez no informaba oportunamente sobre las decisiones que tomaba en el caso.

En su defensa, Concha argumentó que no podía enviar la solicitud porque el Ministerio Público no había consignado todas las pruebas que demostraran que hubo pago ilícito para el ex jefe de Estado, a quien se acusa de recibir US$20 millones de la empresa Odebrecht a cambio de concederle la carretera Interoceánica Sur.

Se sabe, además, que el titular de 16 Juzgado Penal de Lima, ante el insistente pedido de la Fiscalía, elevó la responsabilidad del trámite a una sala penal superior.