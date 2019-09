La empresa OAS se allanó al pedido de la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato para ser incorporada como tercera civil responsable en la investigación que se sigue a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por la recepción de dinero ilícito que usado en la campaña contra la revocatoria (2013).

La procuradora adjunta Marilyn Vega Caro comunicó hoy en audiencia que las sucursales de la compañía en Brasil y Perú no han cuestionado el requerimiento planteado al juez Jorge Chávez Tamariz, que implica un eventual pago de reparación civil si se halla culpable a la compañía. “Por lo tanto, entendemos que están conformes con nuestra solicitud”, manifestó.

Vega sustentó su pedido buscando que la constructora brasileña pague una inmdenización por haber desembolsado US$7 millones ilícitos para que Villarán costee sus actividades proselitistas, que incluyó las que desplegó para su intento de reelección (2014).

De ese millonario aporte, según la Fiscalía, US$3 millones habrían sido a cambio de que la gestión villaranista le amplíe de 30 a 40 años el periodo de concesión de la Línea Amarilla, obra por la que Lamsac –antes perteneciente a OAS– genera ingresos hasta hoy a través de los peajes.

Hace una semana, el mismo magistrado Chávez Tamariz concedió a la Procuraduría su solicitud para incrementar de US$8 millones a US$20 millones la indemnización que la exburgoamestre podría pagar junto con su exgerente municipal José Miguel Castro y otros investigados.

No obstante, la firma Lamsac -que ahora está en manos de la francesa Vinci Highways- se niega a ser incorporada en el proceso. Su abogado Vlademir Padilla Alegre explicó en la diligencia que los actuales directivos no tienen responsabilidad por lo que hizo OAS -que se ha acogido a un proceso de colaboración eficaz- en el pasado.

“No es posible responder como tercer civil responsable si no hay ningún tipo de vínculo ¿qué funcionario (investigado) trabajó en Línea Amarilla? ¿cómo voy a tener responsabilidad de algo que yo no controlaba? ¿qué vínculo tengo con los investigados? no tenemos vínculo”, argumentó.

Padilla insistió en que si bien Leo Pinheiro, expresidente de OAS, reconoció el pago de dinero ilícito, lo hizo por su cuente y acotó que el detenido empresario no es un representante de Lamsac.

El juez dejó al voto la solicitud de la Procuraduría y anunció que notificará su decisión por escrito a las partes.