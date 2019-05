Fuerza Popular y Apra: Presunto aporte de OAS a Castañeda "es grave y debe investigarse"

El portavoz principal de Fuerza Popular, Carlos Tubino, consideró este viernes que la revelación del presunto aporte de US$100 mil de la empresa OAS a la campaña electoral del 2014 del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio "debe investigarse" como ha sucedido en los demás casos.

"Nosotros somos de la posición que todo debe de investigarse; entonces, si hay una información en ese sentido [un presunto aporte de OAS a la campaña electoral de Castañeda] que se hagan las investigaciones del caso. Creo que a nadie se debe dejar de lado en las investigaciones y esa es mi posición", sostuvo Tubino en diálogo con este diario.

"Acá lo grave es que lo hicieron quienes tenían cargos públicos y trabajaban los contratos con las mismas empresas", agregó.

Por su parte, el vocero alterno de la Célula Parlamentaria Aprista, Javier Velásquez Quesquén, dijo esperar que se lleve a cabo una investigación "en profundidad" y que de confirmarse el aporte debería ser juzgado con "el mismo tratamiento que han dado a los otros procesos".

"Creo que es un hecho grave que tiene que investigarse a profundidad y creo que Castañeda Lossio como ha sido alcalde de la ciudad de Lima y además esta empresa ha tenido contratos de concesión de peajes en la Línea Amarilla, tiene que dar una explicación", señaló.

El legislador reconoció haber simpatizado con la gestión del ex alcalde de Lima y afirmó que de probarse este aporte a la campaña electoral "sería muy lamentable".

En esa línea, negó haber tenido algún tipo de coordinación con Castañeda Lossio cuando ocupó la presidencia del Consejo de Ministros y se mostró confiado con que el ex burgomaestre responderá a estas acusaciones.

"He expresado mis simpatías a él porque es chiclayano y no solamente yo, sino que usted veía las encuestas en ese momento y tenía 70% de respaldo, entonces, obviamente, sí simpatizaba con su gestión, pero de ahí a que pueda estar interiorizado en los temas internos, no es así", indicó.

"No recuerdo haber tenido una de coordinación porque él tenía autonomía y en ese tema de la concesión de los peajes, el Gobierno y la PCM no tiene nada que ver. Con respecto a eso, absolutamente nada, no recuerdo haber tenido una conversación, ni mucho menos", remarcó.

El ex presidente ejecutivo de OAS José Aldemário Pinheiro declaró ante el equipo especial del fiscales del caso Lava Jato que entregó US$100 mil a la campaña de Solidaridad Nacional tras coordinarlo con el propio ex burgomaestre en su residencia entre setiembre y octubre del 2014.

CASTAÑEDA DECLARÓ EN SESIÓN RESERVADA

Al ser consultado al respecto, Velásquez Quesquén aseguró no saber por qué razón la declaración de Castañeda Lossio ante la Comisión de Defensa del Consumidor sobre la concesión de diversos proyectos en la capital — entre ellos Lamsac de OAS — fue de carácter reservado a diferencia de lo ocurrido con la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien acudió días antes.

"Para saber por qué la sesión fue reservada tendría que preguntarle al presidente de esa comisión, Miguel Elías", acotó.

Sobre este cuestionamiento, Carlos Tubino explicó que "son los mismos congresistas los que definen si una sesión se hace reservada o no" e instó a los congresistas miembros de dicho grupo de trabajo para que detallen por qué la sesión se realizó de esa manera.