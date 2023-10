En junio de 2023, la anterior Mesa Directiva del Congreso (encabezada por José Williams) aprobó la entrega de una bonificación extraordinaria para el personal de confianza de la Organización Parlamentaria. El monto variaba entre S/7,200 y S/14,400, y, aunque fue noticia, no llamó la atención porque no fue la primera vez, ya que solo en abril de ese mismo año se aprobó la entrega de S/9,900 para todos los trabajadores activos del Servicio Parlamentario y la Organización Parlamentaria, y así varios ejemplos de otras legislaturas.

Laborar en el Legislativo, entonces, parece ser una buena oportunidad para hacer caja. Información del personal para el tercer trimestre de este año reveló que había 3,375 personas laborando a septiembre, entre personal, funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares que pertenecen a los regímenes de los Decretos Legislativo (D.L.) 728, 276 y 1057 - CAS.

Dicha cifra es aproximadamente superior en 17% respecto a lo que se registraba en el mismo periodo de 2021 cuando se inició el presente periodo parlamentario (2021-2026). ¿Y si por curiosidad lo comparamos con lo que se registraba hace 10 años? En septiembre de 2013 había 2,477 empleados, según se reporta en el portal del Parlamento. Cabe precisar que en los años de análisis no se está incluyendo a los pensionistas.

¿Cuánto se gasta en sueldos? El desembolso total en remuneraciones y pensiones para el tercer trimestre ascendió a S/70′811,417.93 con cifras a septiembre. Este monto también está S/20 millones (40%) por encima de los S/50′271,778 registrados hace dos años.

SIN JUSTIFICACIÓN

Aunque muchas veces el argumento que viene desde el Legislativo y los defensores de este poder es que los gastos que se hacen en esta institución son menores a los de otros organismos del Estado, Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho parlamentario, aseguró que dicha afirmación “no es una justificación” para tener tanto personal.

“Tenemos una sobrepoblación laboral. Hay trabajadores que marcan, están de pie un rato, luego en la cafetería. No se justifica que haya tanta gente”, manifestó.

En ese sentido, consideró que los servidores parlamentarios que están nombrados “deben tener asignaciones en las que se justifique que estén ahí para que no haya la necesidad de contratar a terceros”.

“Hay que utilizar mejor a los que son nombrados porque el hecho de tener esta condición no significa que cuentas con una corona. En caso de que ellos no quieran realizar una labor asignada, se les puede abrir un proceso disciplinario y tomar una decisión sobre su posible salida”, comentó.

En ese sentido, hizo un llamado de atención a la Contraloría por no tomar acciones sobre lo que está sucediendo, y al Ministerio de Economía por aceptar que se desembolsen los bonos muchas veces sin justificación.

Para el laboralista Ricardo Herrera, el exceso del personal en el Parlamento es algo que se ha cuestionado en las últimas décadas, pues consideró que “no tiene ninguna lógica” contar con tantas personas en una institución como esta.

“Un congresista tiene derecho a cinco o seis trabajadores, luego el personal de administración y otros cargos. ¿El resto qué hace? Siempre he pensado que se debería reducir el número de personas, porque hay un exceso ahí”, manifestó.

Por su parte, el exoficial mayor del Congreso José Elice aseguró que debe ser “racional” la cantidad de trabajadores, pues, aunque señaló que las personas necesitan trabajar, también hay que ver los requerimientos de las instituciones.

Del mismo modo, calificó de “exceso” que haya 24 comisiones ordinarias, ya que cada una de ellas también requiere su propio personal, que va más allá de los que laboran para un parlamentario.

SECTOR PÚBLICO

Para el profesor de la Universidad del Pacífico (UP), Enrique Castellanos, en el sector público hay una serie de ineficiencias en diferentes sectores que no se han podido controlar. “En el Congreso, cada vez que entra un nuevo presidente, nombra a más trabajadores y luego no hay quien los saque”, añadió.

El problema, precisó, es que la cantidad de funcionarios no garantiza una mejor calidad, pues esta no ha subido.

DATOS

Al tercer trimestre de este año, el número de pensionistas que había en el Congreso era de 585. Esto incluye a funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares que ya se jubilaron.

En promedio, en el Perú existen 26 trabajadores por cada parlamentario, tomando en cuenta que hay 130 legisladores. Hace 10 años el promedio era de 19 por cada congresista.

El expresidente del Congreso José Williams manifestó en abril de este año que cada congresista tiene siete trabajadores y que ninguno debe ellos debería tener más allá de esa cantidad en sus despachos.