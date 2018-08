Esta noche "Panorama" reveló tres audios en los que el hoy suspendido juez supremo César Hinostroza realizó coordinaciones con el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos Salvador Heresi cuando este era titular del sector.

En las grabaciones hablan para coordinar una reunión, intercambiar contactos y de un proyecto de César Hinostroza para instalar cortes dentro de los penales.

“Quiero dictar medidas para que todas las Cortes del Perú dentro de los penales implanten una oficia, o sea la corte dentro del penal. Que sirva como una mesa de partes me entiendes. Entonces ya no necesitan sus familiares ir, etc. Necesito ambiente que me den en los penales; entonces sería bueno que hagamos un convenio contigo”, le explicaba Hinostroza a Heresi.

Ante ello el ex ministro le responde: “perfecto César, cuentas conmigo”.

Posteriormente, cuando intentan coordinar una reunión, el también congresista se disculpa con el juez supremo por las descoordinaciones en su agenda y culpa a su secretaria quien “está nerviosa porque acaba de entrar”.

“Ya pues, ya eres ministro, ya no se te puede alcanzar ja, ja, ja”, le responde César Hinostroza riendo.

En otro de los audios, el suspendido vocal supremo llama a Salvador Heresi para preguntarle si conoce al jefe de registros públicos de Piura, el entonces ministro dice que no y ante ello César Hinostroza le pide que “en todo caso” lo contacte a lo que el también ex alcalde de San Miguel accede.