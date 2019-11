El excongresista Horacio Zeballos, uno de los cinco renunciantes de Nuevo Perú, lamentó que su antigua agrupación política no hubiera podido consolidar su alianza con el partido político de Vladimir Cerrón, Perú Libre, y señaló que esto afecta las posibilidades que tenían para lograr ser gobierno.

“No puedo adivinar lo que va a pasar, pero sí creo que están postergando las posibilidades que teníamos de ser gobierno con Nuevo Perú”, manifestó en declaraciones a RPP.

Vladimir Cerrón confirmó que Perú Libre participará en las elecciones congresales del 26 de enero del 2020 con inscripción propia, luego que no se pudieran subsanar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las observaciones que impidieron oficializar la alianza con Juntos por el Perú y con Nuevo Perú.

“Lamento mucho esto porque Nuevo Perú apostó por esta alianza electoral (con Perú Libre) y esto desdice las razones por las cuales se habían aliado. Más allá de ello, lamento las diferencias internas y la incapacidad de formar una alianza que venían gestionando desde hacía buen tiempo”, comentó Zeballos.

Ante el intento frustrado de concretar esta unión, Juntos por el Perú y Nuevo Perú decidieron, la noche del 31 de octubre, participar juntos en las elecciones congresales, sin Perú Libre.

“Entre otras razones, yo renuncié principalmente por la alianza con Vladimir Cerrón y con el partido de Yehude Simon. Por las dos alianzas, porque Yehude Simon Está ligado a procesos de corrupción y porque es mucho más grave el daño que le hizo al movimiento indígena amazónico por el ‘baguazo'. Creo que eso es mucho más grave que lo de Cerrón”, señaló el exlegislador.

Zeballos reiteró que no participará en las elecciones tras esta decisión, a pesar de que ha recibido invitaciones de agrupaciones políticas tras su renuncia al movimiento encabezado por Verónika Mendoza.

“Sí me han invitado, pero he decidido no participar. Creo que hemos salido del Congreso de la República con una votación mayoritaria en nuestra sociedad para que no tentemos la reelección. Hay que ser justos con ello. Fui parte de un Congreso vetado por la sociedad”, concluyó.

Horacio Zeballos fue uno de los cinco integrantes del Congreso disuelto que renunciaron a Nuevo Perú luego que se confirmara que el movimiento de Verónika Mendoza iba a ir a las elecciones en alianza con el partido de Vladimir Cerrón. Los otros cuatro fueron Richard Arce, Indira Huilca, Marisa Glave y Tania Pariona.