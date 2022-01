La otra cuota que cobra hoy una izquierda hambrienta de poder

El último martes, el Jurado Nacional de Elecciones dejó a Nuevo Perú sin inscripción como partido político y, por ende, fuera de las elecciones regionales y municipales de 2022. Ahora, solo son un grupo de amigos.

Pese a que Verónika Mendoza se ha molestado por esta situación, esto no les ha impedido a sus seguidores y allegados copar puestos claves en el Ejecutivo a raíz de su alianza con Pedro Castillo. Lo mismo ocurre con Juntos por el Perú (JP) y Frente Amplio (FA) –que han servido de plataformas para que Mendoza intente ser presidenta–, quienes también están en el gobierno.

Con el objetivo de hacerse más votos en la segunda vuelta, el ahora mandatario aceptó el apoyo recibido por una izquierda hambrienta de poder que hoy cobra el favor.

Basta con dar una mirada al actual gabinete que es conformado por seis integrantes vinculados a estos movimientos. Empezando con la premier antiminera Mirtha Vásquez, elegida congresista por FA durante 2020-2021.

Las carteras de Salud, Economía y Educación también están tomadas. Hernando Cevallos, titular del Minsa, fue militante y congresista de Frente Amplio. Mientras tanto, Pedro Francke, titular del MEF, es seguidor de Nuevo Perú y exafiliado de FA. Lo mismo en el caso de Rosendo Serna, ministro del Minedu, quien seguía siendo militante de JP cuando asumió el cargo.

Por otro lado, Roberto Sánchez, fundador, presidente y actual congresista del Juntos por el Perú, es titular de Comercio Exterior y Turismo, y Anahí Durand, exjefa del plan de gobierno de Nuevo Perú, es la cabeza del Ministerio de la Mujer.

LA OTRA CUOTA

La paga de estos favores políticos también ha favorecido a otros personajes para ocupar cargos de segundo nivel en el gobierno, pero donde reciben jugosos sueldos.

Por ejemplo, Ricardo Soberón fue designado jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), habiendo sido candidato al Congreso por Juntos por el Perú en 2016 y en 2020.

Lenín Checco, excongresista de Frente Amplio durante el período 2020-2021, fue designado jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Energía y Minas para luego ser nombrado director general de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC. Mientras tanto, en el MEF, Francke colocó a Gustavo Guerra García, exmilitante de Juntos por el Perú, como viceministro de Hacienda.

Un caso más que curioso es el de Yván Quispe, excongresista de Frente Amplio, quien fue nombrado ministro de Producción y luego retirado del cargo. Sin embargo, a las semanas de su salida de Produce, este fue designado secretario general del Minagri.

En Mujer, Durand designó al excongresista Sergio Tejada, militante de Juntos por el Perú como director ejecutivo del Inabif, y Lucía Alvites, exmilitante de Nuevo Perú, como directora de la Oficina de Cooperación Internacional de la Secretaría General de la cartera.

“NO ES UN BOTÍN”

Al respecto, Alejandro Cavero, congresista de Avanza País, considera que no hay problema en que los funcionarios sean aliados del gobierno, sino que estos no estén capacitados para ocupar dichos puestos. “Son cargos de confianza, pero eso no debe significar una suerte de clientelismo o devolución de favores políticos. El gobierno tiene que dejar de ver al Estado como un botín para repartir entre sus amigos y allegados”, resaltó.

Juan José Martínez, expresidente de Servir, destacó que “un cargo de confianza no significa que se puede poner a cualquier persona, pues se tiene que cumplir con el perfil del puesto”.

También lamentó que la paga de favores políticos se haya convertido en una “mala práctica muy común y una válvula de escape que permite” que se coloque a cualquiera en importantes cargos públicos.

Finalmente, el analista político Luis Benavente, manifestó que la alianza del presidente Castillo con Nuevo Perú y otras agrupaciones está “pasándole factura”. “El presidente Pedro Castillo no tiene autonomía para desvincularse de compromisos que hizo en campaña”, sentenció.



- El 6 de mayo de 2021, Pedro Castillo y Verónika Mendoza pactaron su alianza con un “acuerdo político”, lo que le permitió al profesor ganar en segunda vuelta.

Para el analista Luis Benavente, Mendoza reunió un grupo de profesionales para colocar “su cuota de poder en una especie de repartija en la que no se ha evaluado criterios meritocráticos”.

