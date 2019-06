Nuevo Perú retirará su firma de la moción que pide investigar a la Sunedu

El último martes, el congresista Edgar Ochoa (Nuevo Perú) envió un oficio a la presidenta de la Comisión de Educación, Milagros Salazar (Fuerza Popular), para solicitar que se retire su firma de la moción aprobada por este grupo para pedir al Pleno, por segunda vez en un año, facultades especiales para investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu).

La referida moción fue aprobada el pasado lunes 3 de junio. Como informó Perú21, este documento asegura que la Sunedu es percibida "como una entidad que toma decisiones con un componente político e ideológico, no cumpliendo con realizar una evaluación imparcial y uniforme” en el proceso de licenciamiento a universidades. Esta afirmación tan solo se basa en "testimonios recabados".

En el oficio enviado a Salazar, Ochoa señala que no participó en el debate de esta moción, pero que la firmó porque pensó que "guardaba la esencia" de la primera investigación a la Sunedu que realizó la Comisión de Educación en agosto de 2018 por las denuncias de la cuestionada exsuperintendenta Flor Luna Victoria sobre irregularidades en la contratación del personal.

"Sin embargo, luego de una lectura detallada de la moción, percibimos que bajo frases de supuestas irregularidades, se incluye afirmaciones y aseveraciones que tienden conclusiones anticipadas mas no a procesos amplios de investigación, por lo que no me es posible apoyar esta iniciativa", señala Ochoa en su misiva.

Este diario pudo conocer que la Comisión de Educación devolvió la carta al despacho de Ochoa argumentando que tenía que ser enviada al Pleno del Congreso, mediante el trámite parlamentario. El próximo lunes, el legislador de Nuevo Perú cumplirá con dicha formalidad cuando vuelva de su viaje a Cusco, región que representa.