1. SANTIAGO PEDRAGLIO: ANALISTA POLÍTICO

"No es un gabinete de la reconciliación. Creo que, por el contrario, expresa el aislamiento político partidario del gobierno. Creo que es un gabinete poscrisis que no logra convocar a las fuerzas políticas partidarias principales. Creo que en el núcleo tradicional que apoyaba a Pedro Pablo Kuczynski, que encabeza Mercedes Aráoz, están unas individualidades que han tomado una decisión valiente de apoyar en las circunstancias actuales al gobierno".

2. FERNANDO ROSPIGLIOSI: ANALISTA POLÍTICO

"Este gabinete no tiene nada que ver con el título que le pusieron: gabinete de la reconciliación, fue un intento de justificar el indulto a Alberto Fujimori. Este es un gabinete heterogéneo con personas diferentes, es un gabinete que no tiene objetivos comunes ni un rumbo, creo que su futuro es incierto. Ha sido un equipo para salir del apuro porque tenían que resolver de alguna manera lo que se produjo en diciembre a raíz del intento de vacancia y el indulto".

3. JEFFREY RADZINSKY: ANALISTA POLÍTICO

"No podemos llamarle gabinete de la reconciliación. La reconciliación implica un reconocimiento del pasado y una vocación de acercamiento, y no hay nada de eso. El gabinete tiene algunas cuestiones un poco inciertas; en Relaciones Exteriores vemos a Cayetana Aljovín, quien en menos de 18 meses ha pasado por tres ministerios. Me pregunto si no hay en Torre Tagle un diplomático de carrera que pueda asumir una cartera tan importante".