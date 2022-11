El presidente Pedro Castillo brindó la noche de este jueves 24 de noviembre, un mensaje a la Nación. Pasadas las 11:30 de la noche, el mandatario anunció que renovará el Gabinete tras la renuncia de Aníbal Torres.

“Luego de este rehusamiento expreso de la confianza con la expresión de ‘rechazo de plano’ y habiendo aceptado la renuncia del premier, renovaré el gabinete”, sostuvo.

“El congreso de la República ha rechazado de plano el pedido de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros que se expresaba en derogar la Ley 31399, una ley que arrebató e impide el derecho de todas y todos los ciudadanos a la participación política de manera directa y sin intermediaciones a través del referéndum. Leyes como la devolución del Fonavi o la no reelección de congresistas no fueran realidad si el pueblo no lo hubiese decidido a través de un referéndum”, manifestó el presidente.

De otro lado, arremetió contra el Parlamento e hizo un llamado a quienes impulsan la vacancia.

“Esta ley de manera contraria nos ha quitado el derecho a ejercerla nuevamente. Nosotros como gobierno quisimos devolverle a todos los peruanos y peruanas este derecho que en el actual Congreso ciertos políticos han decidido rechazar. Es necesario exhortar también a quienes desde el Congreso siguen forzando con insistencias de vacancia con denuncias falsas y acusaciones como traición a la patria”, agregó Castillo.

“Invoco al Congreso a respetar el estado de derecho, el derecho del pueblo, la democracia y el equilibrio de poderes. Recapaciten, señores congresistas, pues los grandes anhelos del pueblo no pueden quedar truncos por intereses desmedidos de algunas minorías”, sostuvo.

