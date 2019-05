Nuevo audio revela diálogo entre César Hinostroza y Tomás Gálvez para ayudar a empresario

Un nuevo audio compromete al fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas y al destituido juez supremo César Hinostroza Pariachi, quien afronta un proceso de extradición en España, con manejos turbios en el sistema de justicia.

Perú21 ya había adelantado hoy un extracto del diálogo, registrado el 24 de enero de 2018, que sostuvieron ambos personajes, sindicados como miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. En esa conversación hablan de "apoyar" a Mauricio Arrieta Ojeda, representante de la editorial Corefo.

Arrieta necesitaba un dictamen favorable del Ministerio Público. Su compañía había sido multada por la Sunat y buscaba que le anulen las sanciones a través de la vía judicial.

Es por eso que, de acuerdo a la investigación del fiscal supremo Pablo Sánchez, Arrieta busca a Hinostroza y se reúne con el entonces magistrado en el Club Miraflores para conseguir orientación en su caso. Ello fue confirmado por el propio empresario ante el Ministerio Público.

Corefo había interpuesto, en diciembre de 2017, la casación N° 7263-2017 contra la Sunat y el Tribunal Fiscal. El caso recayó en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, instancia que solicitó un dictamen a la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo para conocer su opinión sobre la demanda del empresario.

Ese 24 de enero a las 9:18 am se registró el siguiente diálogo entre César Hinostroza (CH) y Mauricio Arrieta (MA):

CH: Aló, sí, sí



MA: Doctor César, ¿cómo está? buenos días, le habla Mauricio



CH: Hola, ¿cómo estás?



MA: ¿Cómo está? qué gusto escucharlo



CH: Qué tal mi hermano



MA: Doctor, ¿cómo está? todo bien



CH: Bien, bien, más bien yo quería que vayas a la Fiscalía porque el expediente está en la Fiscalía desde diciembre, el del caso de la Sunat



MA: El caso de la Sunat



CH: Sí



MA: De Corefo



CH: Sí, en todo caso vente, este...



MA: Me voy a su oficina



CH: Ya, ahorita está, le dices temprano a tu tío, yo estoy entrando a audiencias, en todo caso vente mañana o sino en la tarde, hermano



MA: ¿a qué hora, doctor?



CH: Mejor en la tarde, más tranquilo, a las cuatro es buena hora



MA: A las cuatro de la tarde



CH: Sí, vente mejor, de acá vamos a hacer las coordinaciones, ya, te espero



MA: Yo lo busco, entonces, a las cuatro



CH: Ya



MA: Hasta luego

Según la declaración del propio Mauricio Arrieta al despacho del fiscal Sánchez, Hinostroza no sabía qué fiscal iba emitir el dictamen. El exjuez, no obstante, contacta a su amigo Tomás Gálvez para que ayude a Arrieta en el Ministerio Público.

En una primera llamada de ese mismo día, en la que Gálvez no contesta, se escuchan algunos comentarios de César Hinostroza, quien aparentemente habla con otra persona que se encuentra a su lado. La llamada se registró a las 4:33 pm.

(Antes de que se produzca la comunicación se escucha de fondo)

César Hinostroza: qué van a decir ustedes...entonces, no tienen nada que decir ustedes (initeligible) Mauricio, a ver un ratito... Tomás Gálvez, no mañana ándate a las ocho y media pues, anda a la , sí ocho y media este (ininteligible)

A las 4:35 pm, Hinostroza (CH) recién establece contacto con Tomás Gálvez (TG):

TG: Aló...



CH: Sí, Tomacito



TG: Sí, hermano



CH: Hermanito, ya, el señor se llama Mauricio Arrieta



TG: Ya, Mauricio Arrieta, ya



CH: Mañana te va a buscar, pues, para ver ese tema que te he dado, la nota que te he dado hoy día



TG: ¿A qué hora?



CH: ¿Ocho y media está bien? ¿o más tarde?



TG: No, pues, salgo recién del inglés a las nueve, hermano, a partir de las nueve



CH: A partir de las nueve, ya



TG: Sí, ya



CH: A partir de las nueva va a ir, listo



TG: Ya, ya hermano, okey



CH: Dile a tu secretaria que te anuncie, ya



TG: Sí, no te preocupes



CH: Va a ir de parte mía, listo



TG: Ya



CH: Un abrazo, chau

El encuentro entre Arrieta (MA) y Gálvez se concretó. Así lo aclaró el primero en un diálogo que mantuvo con Hinostroza (CH) un día después, el 25 de enero de 2018 a las 9:18 am. Incluso señala que logró cerrar una reunión con el fiscal supremo Jesús Eliseo Fernández Alarcón, titular de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo, que presentaría el esperado dictamen.

MA: Aló, doctor Hinostroza



CH: Sí, hola



MA: ¿Cómo está?



CH: Sí, me llamaste



MA: Sí, doctor, lo llamé para agradecerle porque me atendió bien el doctor Tomás (Gálvez)



CH: Ya



MA: Y me derivó con el doctor Eliseo Fernández (Jesús Fernández Alarcón) que es el que está a cargo



CH: Ah, qué bien, ya...



MA: Sí, conversé con él todo y me ha dado la facilidad de una audiencia, entonces, vamos a ir el día primero de febrero, voy a ir a reunirme con él y con el abogado que también va ir conmigo.



CH: Perfecto, ya



MA: Y ahí el abogado le va a explicar bien cómo es el tema y todo



CH: Ya, listo, me mantienes informado



MA: De todas maneras, le agradezco. Saliendo de la reunión del primero (de febrero) lo llamo de nuevo



CH: Dile a Fernando que acá estamos



MA: Ya lo llamé a mi tío también, lo llamé a mi tío también, ya le agradecí, también le dije que le informe todo lo que había acontecido



CH: Listo, ya



MA: Muchas gracias, doctor



CH: Cuídate



MA: Gracias por todo su apoyo, cuídese



CH: Chau



MA: Un fuerte abrazo



CH: Ya, chau



MA: Chau

Con "Fernando", Hinostroza se refería a Fernado Ojeda Zañartu, socio del Club Miraflores y tío de Mauricio Arrieta. Ojeda, según la Fiscalía, habría presentado a su sobrino al hoy destituido juez.

Según la indagación, la cita pactada para el 1 de febrero de 2018 se realizó ya que Mauricio Arrieta registró su ingreso al despacho del fiscal Fernández Alarcón. Pero al empresario no le sirvió de mucho esa cita, porque Fernández recomendó a la Corte Suprema rechazar el recurso de Corefo.

El fiscal Pablo Sánchez, sin embargo, concluye que los sindicados integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto operaron para ayudar a Arrieta Ojeda. "Se puede colegir válidamente que el exjuez supremo tenía especial interés en el curso de la tramitación de la casación, por lo que buscó apoyar a César Mauricio Arrieta Ojeda, representante de la empresa Ediciones Corefo S.A.C", se lee en la disposición a la que accedió a este diario.

Para Sánchez, se demostraría que cuando el presunto jefe de red criminal, César Hinostroza, daba una orden, los demás miembros acataban. Tomás Gálvez, a quien se imputan los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal y cohecho activo específico, sería uno de los integrantes.