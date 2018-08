En este nuevo audio, el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, habla con un interlocutor no identificado sobre nombramientos de jueces en el Callao.



Este audio forma parte de la publicación que el canal Willax Tv hará a las 9:00pm en el programa Rey con Barba , que días antes había anunciado la difusión de nuevas escuchas.





Fuente Willax Tv

10/05/2018

12:01pm

​

N.N: Ruisiño.

Walter Ríos: Dime, hermano.

N.N.: La, la… el día este es viernes, no es sábado ah. Te mandé otro… La comida que van a tener mañana.

W.R: Sí, mañana claro.

N.N.: Sí mañana por si acaso porque primero salió el sábado y luego pasó a viernes.

W.R: Si, si, sí.

N.N.: Oye…

W.R.: Mañana no te preocupes…

N.N.: Segundo, van a haber huecos como cancha ‘broder’.

W.R.: ¿Dónde?

N.N.: Ahí en tu corte pues, se van varios, y este… no te olvides de (Ininteligible). Ya el marido se fue a trabajar al cono norte, ya no trabaja ahí.

W.R: ¿Seguro?

N.N.: Johana está en tu lista.

W.R: Pero el marido es muy pendejo.

N.N.: No, ya se fue, se fue al cono norte.



W.R: Pero la maneja pe’, huevón.

N.N.: No seas malo, ayuda a esa chica carajo.

W.R: Pero ella ya declinó.

N.N.: Mira ve, mándala si quieres a Familia, a Familia, mándala, ahí no jode a nadie.

W.R: No, Familia tengo compromiso con Guido, con su hermana.

N.N.: Pero van a haber como tres juzgados ah…

W.R: Ya, vamos a ver.

N.N.: Ya, compare.

W.R: Ya mi hermanito.

N.N.: Hablamos.

W.R: Te agradezco, un fuerte abrazo.

N.N.: Lo mismo.