Este domingo Cuarto Poder difundió una conversación entre el congresista de Fuerza Popular (FP), Moíses Mamani , y el ex gerente de Políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosiones de Uso Civil (Sucamec), Fredy Arágon.

En el audio, se escucha al legislador por Puno no estar de acuerdo con que el Ejecutivo no le ofrezca lo que este solicita por el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT), que se abocará a la instalación de plantas depuradoras de agua.

*Moíses Mamani (MM): Aló.

*Fredy Aragón (FA): Hola amigo, ¿qué tal?

*MM: Oe, sí, pero escúcheme, sí me reuní, pero lo que tú dijiste no tiene conocimiento.

*FA: Oye, pero hermano, ¿y tú qué le has dicho de PELT?

*MM: Yo le dije de PELT.

*FA: ¿Y qué te dijo?

*MM: Yo le dije: ‘Fredy, me dijo después de él’. ‘Quién Fredy’, me dijo. Ya, Borea. ‘No, no me dijo nada’, me dijo. O sea ya te das cuenta. O sea que yo llevo como huevón a los cuatro y el otro cojudo se va a llevar, se va bonito. ¿Se van cuatro? O sea, imagínate pues.

Durante la conversación se puede escuchar a Aragón calmar al parlamentario, mientras que Mamani asevera que colocará a cuatro congresistas fujimoristas para que voten en contra de la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski .

*MM: El pata me dice: ‘Qué es PELT’. O sea no sabe qué es PELT. Puta madre, ya pues. O sea yo digo: ‘Ya, o sea yo pienso ya entonces’, o sea, o sea, o sea pienso que yo le dije ‘es un proyecto’. (...) ¿Te das cuenta? O sea… Mira Fredy, por un voto, por dos votos, por un voto se puede ir al diablo. Mira, yo no estoy yendo por uno, hermano, yo te estoy llevando, conmigo son cinco. Son cinco, hermano, entonces, ya pues. O sea que a mí no me hable huevadas pues, son cojudeces.

*FA: Está bien, está bien, tranquilo, hermano.

*MM: Yo un poco que me siento como que yo fuese un payaso, como que estuviera pidiéndole un trabajo, ¿no? Que me diga ‘sabes qué, no, no se va a poder’. Bacán. No se puede pues y listo.

*FA: Claro, pues.

*FA: Tú sin mover un dedo…

*MM: Yo estoy pidiendo huevadas entonces. Estoy pidiendo huevadas, entonces. Jajajaja.

*FA: Oye hermano, en proyectos… Moíses, es increíble cuánta plata se gana. Puta madre, hermano, sin mover un dedo. Consigues el financiamiento pero ya cerraste antes con el alcalde, con lo que tú tengas, y ahí también te cae, ese es el negocio hermano de la gestión.

*MM: Ya…

*FA: No te encasilles mucho, el PELT es importante… Pero es una sola cosa pues. En cambio el otro…

*MM: Eso debimos hablar hace tiempo pues, o sea yo debo pedir más entonces pe’ viejo. Te estoy llevando cuatro on’.

*FA: Sí, claro. Mira…

*MM: Y estoy volteando a mi partido todavía.

*FA: Moíses, Moíses, una sola vez se presenta la virgen, hermano. Tú tienes que pensar así, una sola vez se presenta la virgen en la vida.

Finalmente, Mamani recalca que llevará a varios congresistas, mientras que Aragón le indica que llame al ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra , para hablar sobre dicho tema.

*FA: Mañana tú lo llamas, ‘oye Bruno, quiero reunirme contigo’. Carajo, tú ya tienes que pisar bien pues. Tú ya tienes el aval de Borea, hermano, ya lo manejaríamos. Pucha, este proyecto, este proyecto, puta madre hermano. ¿Sabes cuánto es el presupuesto para Puno? Casi quinientos mil millones de soles es para obras.

*MM: Casi toda la obra de Puno, jejeje.

*FA: Todas las obras de Puno, pero de esas habrá pues unas diez de ciento cincuenta millones, de doscientos millones, de cien millones, puta ahí metes tú, compradre.

*MM: Ya.

*FA: Te pregunto, ¿qué cosa te ha dicho para mañana?

*MM: Voy a hablar con los cinco congresistas ya y… Ya.

*FA: Ya no importa, que no sean cinco, lleva tres pues hermano, tres carajo, aquí están los tres enfilados. Ya, a los otros tres también plantéales lo mismo y yo ahí yo, yo, y lo podemos manejar chévere, Moíses.