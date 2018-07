A pesar de que lo negó ante los medios de comunicación, un nuevo audio confirmó que el congresista fujimorista Héctor Becerril se reunió con los consejeros Baltazar Morales y Guido Aguila , ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) , en la casa de este último.

En una nota de diciembre de 2017, IDL-Reporteros sostuvo que en la cita el congresista fujimorista y Aguila intentaron en vano de convencer a Morales de que vote por Julio Guitérrez Pebe —quien actualmente tiene impedimento de salida del país— como candidato a la presidencia del CNM.

BECERRIL LO NEGÓ

“ Nunca existió. He declarado muchas veces que esa reunión fue otra patraña inventada ”, dijo Becerril sobre la cita.

Sin embargo, en el audio difundido por Cuarto Poder y el referido portal Baltazar le recuerda a Aguila sobre la reunión y el ex consejero asiente .

“Hablé en su casa con el señor Becerril que postulaba la candidatura de Gutiérrez”, le comenta Baltazar a Aguila, quien responde que “sí”.

También le reclama al ex presidente del CNM que haya negado la existencia de la referida reunión . Guido Aguila renunció al CNM luego de que se revelara un audio en el que accede a conversar cobre favorecer a una amigo de un empresario.

Esta es la transcripción completa del audio:

Segundo Morales: Ahora que usted habla de esas cosas, como es natural en estos procesos, hay gente que tiene aspiraciones.

Guido Aguila: Usted se excluye

Segundo Morales : Yo me excluyo, verdaderamente siempre me he excluido. La elección pasada incluso, y aprovecho la oportunidad que estamos nosotros, que hay gente de coordinadores. Usted me invitó a su casa, presidente.

Guido Aguila: Sí

Segundo Morales: Y hablé en su casa con el señor Becerril. Y Becerril postulaba la candidatura de Gutiérrez.

Guido Aguila: Sí, sí, sí.

Segundo Morales: Yo fui sincero y le dije que nunca votaría por él. Tenía mis razones.

Guido Aguila: No, no, no. No le dijo eso doctor, ah.

Segundo Morales: Le dije yo no voto por ese señor porque apra mí no debería ser presidente. Fueron mis palabras.

Guido Aguila: No que, no, no recuero, usted no adelantó ninguna opinión. Dijo: 'Lo voy a tener en cuenta'.

Segundo Morales: No. Lo negué. No. Tal es así que me dijo, entonces no va a haber elección.