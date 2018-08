Según nuevo audio, Antonio Camayo aseguró "los mejores palcos" para juez Hinostroza

En un nuevo audio que difunde en exclusiva Perú21 , el juez César Hinostroza habló con un interlocutor llamado 'Albertito' sobre los detalles de su viaje al Mundial de Rusia 2018.

La conversación, interceptada de manera legal, es del 1 de mayo de 2018 a las 3:47pm. El interlocutor le cuenta a Hinostroza que Antonio Camayo estaba en Tarma con Edwin Oviedo, aún presidente de la Federación Peruana de Fútbol. El juez supremo responde que sí estaba enterado porque Antonio Camayo apadrinaría la fiesta del señor de Muruhuay.

"El viernes llega él (Antonio Camayo), pero me ha dicho que no nos preocupemos porque tenemos los mejores palcos", le dice 'Albertito' a César Hinostroza.

Fotografías exclusivas a las que tuvo acceso Perú21, confirman que Antonio Camayo y Edwin Oviedo estuvieron juntos en Tarma el 1 de mayo.

Empresario y dirigente en Tarma el 1 de mayo. Empresario y dirigente en Tarma el 1 de mayo.

Mañana usted podrá conocer más detalles en nuestra edición impresa y web.





1/05/2018 3:47pm



César Hinostroza: (Ininteligible)

Alberto: Aló, doctor César.

CH: Albertito, discúlpeme.

Alberto: Dígame, hermano. (Ininteligible)

CH: Yo estoy acá, festejando. (Ininteligible)

Alberto: Y usted, ¿Cómo está? ¿Está festejando o no?

CH: Naaa... Tranquilo. Estoy en la casa de mi viejita. Me va preparar una comida de la sierra.

CH: Como cuyes.

Alberto: Uy. Rico, pues, doc.

CH: Sí, pues.

CH: Oye, hermano.

Alberto: Sí. Diga.

CH: Este... No te olvides de ir por el pasaje.

Alberto: Hablé con Toño.

Alberto: Mire. Hablé con Toño. Yo estaba yendo para su oficina, pero él ha viajado.

Lo llamé como tres, cuatro veces.

CH: Ah, no, no. (Ininteligible)

Alberto: De ahí, me devolvió la llamada y me dijo que estaba con Edwin Oviedo ahí en...

CH: Ya, apúrate entonces.

Alberto: Le he dicho el viernes. El viernes llega él. Pero que no nos preocupemos, que tenemos los mejores palcos, me ha dicho. Y que...

CH: Ja, ja.

Alberto: Todo está separado. Así que

estamos bien ahí.

CH. Ya, ya. Listo.

Alberto: El viernes que te llame ya...

CH: Ya.

Alberto: Este... más bien, mañana a ver si me doy un salto, pues. ¿Estás con tiempo o no?

CH: Sí, claro.

Alberto: Ya. Me doy un salto. ¿Cómo a qué hora puede ser? ¿O almozar?

CH: ¿A Palacio?

Alberto: Sí.

CH: Mañana es miércoles.

Alberto: ¿Cómo estás ahí con el tiempo?

CH: Ehh... Bueno, a la una y media podemos conversar.

Alberto: Ya, pues, como para almorzar.

Alberto: Pero un ratito voy antes a su oficina para ver ese tema que le comenté de mi... de mi caso mío.

CH: Ya, está bien, ¿el laboral?. (Ininteligible)

Alberto: Sí, sí, sí. Ahí conversamos y, de ahí, nos vamos a almorzar, pues. ¿Ya?

CH: Después otra cosa...

CH: Este... un favor. (ininteligible) Hay que cambiarlo, porque tú me dijiste el más grueso.

Alberto: Ya, eso lo hacemos ... Mira, mañana conversamos, y al toque no más yo lo mando a pedir.

Alberto: Y te lo hacen en...(ininteligible)

CH: (Ininteligible) Tú me dices una cosa. Pon de tu parte... (ininteligible)... Yo te doy el dinero, ¿ya?

Alberto: Ya, ya, ya. En un día lo hacemos.

CH: Pero, apúrate, hermano. Se está malogrando su carro.

Alberto: Ya, bacán.

CH: Mañana te espero, entonces.

Alberto: Sí, mañana conversamos.

CH: Una y media.

Alberto: Sí, una y media.

CH: Ya.

Alberto: Chau.