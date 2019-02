Nueve partidos con riesgo de perder inscripción si no participan en elecciones del 2021

Nueve partidos políticos están obligados a participar en las elecciones generales del 2021 para no perder su inscripción, según informó el director nacional del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones , Fernando Rodríguez.

Se trata de las agrupaciones Perú Nación, Siempre Unidos, Solidaridad Nacional, Unión por el Perú, Perú Libertario, Perú Patria Segura, el Partido Humanista, el Frepap y el Partido Nacionalista.

Fernando Rodríguez precisó que, de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos, una causal para cancelar la inscripción de las agrupaciones es no participar en forma consecutiva en dos elecciones generales.

Además, refirió que en el 2006 los partidos políticos que no participaron en las elecciones no recibieron ninguna sanción y conservaron su inscripción; sin embargo, en el 2016 se dispuso que si no participan en dos elecciones pierden la inscripción.

El representante del ROP explicó que la ley establece como causal para perder la inscripción no superar el 5% de la valla electoral, pero deberían analizarse los requisitos para formar alianzas.

“Si van solos se les pide el 5%, si van entre dos se pide a la alianza el 6% y si van tres se le pide el 7%. Entre tres eso es más fácil. Eliminar o repensar las alianzas obliga a los partidos a participar en las elecciones”, dijo a Andina.

Fernando Rodríguez señaló que actualmente en el ROP hay 23 agrupaciones políticas inscritas y la del Partido Morado, de Julio Guzmán, en proceso de inscripción. De lograrlo, serían 24 los partidos políticos habilitados para presentar candidatos presidenciales en las próximas elecciones.