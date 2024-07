Casi nadie se salva. A un mes de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según cronograma electoral, empezó a vender los kits respectivos para solicitar el proceso de revocatoria de las autoridades municipales y regionales, el organismo ha aprobado los pedidos de ciudadanos de 22 de las 24 regiones del país.

En total, nueve gobernadores en ejercicio, más el alcalde de Lima Metropolitana, ven tambalear sus puestos. Estos son los gobernadores de Lima Provincias (Rosa Vásquez), Ayacucho (Wilfredo Oscorima), Áncash (Fabián Noriega), Arequipa (Rohel Sánchez), Ica (Jorge Hurtado), Piura (Luis Neyra), Junín (Zósimo Cárdenas), La Libertad (César Acuña) y Cusco (Werner Salcedo).

De momento, los alcaldes, regidores, gobernadores y consejeros de los distritos, provincias y regiones de Tumbes, Madre de Dios, y la provincia constitucional del Callao, son los únicos sobre quienes no existen formalmente vecinos que, con planillón en mano, están recolectando firmas para destituirlos de sus puestos por ineficiencia e incumplimiento de sus promesas de campaña.

Según información oficial, hasta el 27 de junio de 2024 hay 228 expedientes de revocatoria aprobados, pero con seguridad habrá muchos más. La fecha límite para adquirir los kits es todavía el 26 de setiembre.

AUTORIDADES EN LA MIRA

Uno de los personajes cuestionados es el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga. El pedido de revocatoria en su contra fue formulado por Ciro Silva Paredes y aprobado por la ONPE el 18 de junio. La solicitud alcanza a los 39 regidores de la comuna capitalina, entre ellos el teniente alcalde Renzo Reggiardo, los excongresistas Fabiola Morales, Julio Gagó y José Luna Morales, y el actor y productor Efraín Aguilar.

En este caso y en todos los que fueron aprobados, el ente electoral determinó que se cumplieron los requisitos básicos de presentar el pedido dentro de las fechas estipuladas, no haber citado causales de vacancia, suspensión o delitos, y que el promotor de la vacancia tenga domicilio en la jurisdicción en la que manifiesta la pretensión.

Ciro Silva, en diálogo con Perú21, contó que los fines de semana vienen realizando “firmatones” en distritos como Ate, Surquillo y Miraflores. Adicionalmente, todos los días recogen firmas en la Plaza San Martín, de 4 p.m. a 7 p.m. Además de Silva, la ONPE también aprobó la entrega de kit de revocatoria en su contra a favor de los ciudadanos Edwin Ivañez de la Cruz Ponce y Andrea Lía Valderrama Campos.

En cuanto a los distritos de la capital, ONPE aprobó entregar los planillones para recolectar firmas en contra de los burgomaestres de Ate (Franco Vidal Morales), Miraflores (Carlos Canales), Surquillo (Cintia Loayza), San Bartolo (August Carbajal), Ancón (Samuel Daza), Raúl Marticorena (Lurín), Carlos Fernández (Punta Hermosa) y Pablo Mendoza (Carabayllo).

En los últimos días, el abogado del Comité Distrital de Revocatoria del alcalde de Ate, Roiro Padilla, denunció en Exitosa que personal del municipio de este distrito le realizan un marcaje con la intención de amedrentarlo, y que han decomisado los planillones de firmas que venían recolectando. La acusación fue desmentida por el burgomaestre.

En el ojo de la tormenta también se encuentra el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez. En su contra se han aprobado tres solicitudes de revocatoria de los ciudadanos Harold Edgar Rodríguez Quispe (también busca destituir a la vicegobernadora Ana María Gutiérrez Valdivia), José Adalberto del Carpio Márquez y Rosa Rosmery Capira Merma.

En la misma situación está el gobernador de Áncash, Fabián Koki Noriega Brito; y el de la región Ica, Jorge Carlos Hurtado Herrera.

En tanto, en Ayacucho y Lima Provincias se han aprobado pedidos en contra de los gobernadores Wilfredo Oscorima y Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, respectivamente. En ambos casos se busca vacar a los vicegobernadores, en Ayacucho a todos los consejeros regionales y en Lima Provincias a dos de ellos.

No pasa desapercibido el proceso de revocatoria contra el gobernador de La Libertad, César Acuña, el cual fue formulado por el ciudadano Wilfredo Segundo Díaz Velásquez y contempla la vacancia de la vicegobernadora, Joana del Rosario Cabrera Pimentel, y de todos los consejeros regionales.

En la misma línea, afrontan pedidos de destitución el gobernador de Piura, Luis Neyra; el de Cusco, Werner Salcedo; y el de Junín, Zósimo Cárdenas. En el caso de este último, hay dos kits de revocatoria aprobados por ONPE.

ENTREVISTA

Javier Albán: “Hay un descontento alto con las autoridades”

El especialista en temas electorales Javier Albán asegura que los procesos de revocatoria, que se definirán el próximo año, tendrán repercusión en la campaña política del 2026, donde elegiremos a las autoridades de todos los niveles gubernamentales.

¿La cantidad de solicitudes de revocatoria refleja el aumento del descontento en la gestión de las autoridades?

En parte, sí. En parte, hay un descontento alto con un montón de autoridades y esto es un reflejo de eso. Pero también, en parte, es un reflejo de que ha cambiado la legislación sobre revocatorias hace algunos años. Respecto a lo que estábamos acostumbrados, y a la revocatoria que más recordamos que es la de Susana Villarán, han cambiado las reglas. Ahora solo puedes pedir las revocatorias desde junio del segundo año de gobierno, antes se podía pedir desde el segundo año en principio y era más desordenado porque no todas llegaban al mismo tiempo. Aquí como que se ha concentrado en que a partir de junio del segundo año puedes ir y pedir los kits de revocatoria.

¿El de Villarán es el caso más emblemático?

Sí, es el caso más emblemático que se recuerda no solo en Lima sino en otras partes del país, porque es el que más llegó a la prensa. No es la única revocatoria, ya venían ocurriendo muchas, no tanto en Lima pero sí en otras partes del país, en otras provincias. De hecho, esta es una herramienta nueva, una ley que entró en vigencia en los 90s para desarrollar unas cosas nuevas que se incluyeron en la Constitución del 93, que fueron los derechos de participación y los de control ciudadano.

¿Cuáles son estos?

Los derechos de participación son el referéndum, que puedas pedir que algo se vote de esa manera; que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley y proyectos de reforma constitucional. Y los de control son la revocatoria, remoción de autoridades y rendición de cuentas, que son pocos, no tan conocidos. Desde los años 90s, cuando ya existía la ley, empiezan a revocar alcaldes pero eso ha ido en aumento hasta ahora, quizá por el aumento del descontento o porque la gente recién va conociendo estas cosas.

¿Las revocatorias afectarán las elecciones del 2026?

De todas maneras. Para empezar, si alguien es revocado y pertenece a algún partido, podría ser que participe en la elección, además va a dar qué hablar respecto de ciertos líderes en específico. Si se intenta hacer una revocatoria contra un alcalde y no se logra, podría verse como que tiene más respaldo, le puede dar ánimos para que postule. No creo que haya efectos tan directos, pero sí indirectos. Será una de las cosas que empiece a mover el panormaa político. Los terremotos políticos que ocurran previamente a las elecciones siempre son relevantes para ver cómo empieza la conversación alrededor de la campaña. Si se siente que han cometido una inujsticia contra alguienm eso podría ayudarlo después, hay un montón de pequeños efectos.

