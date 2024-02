Nuevas revelaciones de Jaime Villanueva involucran a conocidas autoridades. El exasesor de Patricia Benavides ha mencionado desde el nombre de Pedro Castillo y Dina Boluarte hasta al prófugo Vladimir Cerrón.

Según los dominicales Panorama y Punto final, Villanueva contó, por ejemplo, acerca de una reunión que tuvo en el departamento de la congresista Ruth Luque en la que habría estado presente Vladimir Cerrón, el dueño prófugo de Perú Libre.

La versión de la parlamentaria es diferente; sin embargo, no niega que se realizara la mencionada cita. “Sí hubo una reunión, fue de una manera ágil, supuestamente Villanueva era afín a la izquierda, eso fue todo. No se discutió nada; simplemente el señor Villanueva quería conocer al señor Cerrón. Desconozco si han tenido una mayor comunicación”, dijo a Punto final.

Villanueva asegura que el expresidente Pedro Castillo, la ahora mandataria Dina Boluarte y el fiscal suspendido Rafael Vela estarían envueltos en la anterior visita. Y es que Vladimir Cerrón le habría pedido al fiscal Vela, según Villanueva, que no investigara a Castillo por el caso Los Dinámicos del Centro, ya que se encontraban en campaña electoral.

“(…) Entonces yo hablo con Rafael Vela y le digo que voy a tener esta reunión. Él me dice que no puede asistir, porque no puede reunirse con políticos, le transmito el pedido (de Cerrón) para que no se incluya a Pedro Castillo y él me dice que ya, literalmente me dijo ya. Vamos a dejar que se siente en el cargo y se comprometió que no lo incluirían en la investigación (…)”.

El programa se contactó con Vela, pero se abstuvo de declarar porque dijo que iba a rendir su manifestación como agraviado en el caso Benavides. No obstante, manifestó que las declaraciones de Villanueva eran “falsas e inexactas”.

Similar situación se dio respecto a la jefa de Estado.