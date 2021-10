El promotor de la campaña NO a la Asamblea Constituyente, Lucas Ghersi, realizó una serie de charlas y debates en la región Cusco con diversos sectores de la población y también con estudiantes de la Universidad San Antonio Abad y de la Universidad Andina, con la finalidad de conocer de cerca la opinión y las posturas sobre la Constituyente que intenta llevar a cabo el partido de gobierno.

En ese escenario, mediante un video, retó al congresista de Perú Libre (PL) y principal impulsor del cambio de Constitución, Guillermo Bermejo, a debatir públicamente para exponer las ideas que cada uno tiene sobre el proceso ante la ciudadanía.

“Hago un llamado al congresista Bermejo. De manera directa quiero retarlo para debatir sobre la Asamblea Constituyente. Yo soy un creyente en el intercambio de ideas y de la confrontación alturada y democrática de estas surge la verdad. Proponga el día, congresista”, sostuvo. Ghersi recordó que han sido varias las veces que solicitó a los miembros del partido oficialista debatir sobre el tema, sin resultado alguno.

“Me parece lamentable que quien esté impulsando esta propuesta se niegue a hablar. Es como si supieran que su argumento no va a resistir un análisis racional o como si tuvieran algo que esconder. Que vengan a debatir y no se escapen. Lo que merece el Perú es una discusión abierta sobre esto”, sostuvo a Perú21. Al cierre de esta nota, el parlamentario no respondió al emplazamiento.

FIRMATÓN EXITOSA

Por otro lado, Ghersi ratificó que la Firmatón que se realizó en la ciudad imperial fue exitosa, pues se logró recolectar más de mil firmas en pocas horas. Ello a pesar de que un grupo de simpatizantes de PL agredió a quienes se encontraban firmando las actas contra la Asamblea Constituyente.

“Nos insultaron y tiraron botellas, pero no les funcionó porque gracias a ese mal comportamiento mucha gente se nos acercó. Lamento esas actitudes que degradan el nivel del debate político”, explicó.

DATOS

La recolección de firmas contra la Constituyente continúa en Lambayeque, Áncash, Cajamarca, Junín, Piura, Lima, Tacna. La siguiente semana será en Loreto.

Mario Vargas Llosa se sumó a la campaña y dijo que así “se impide un atentado contra la libertad de los peruanos”.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio del Interior esperó a que huya para ponerlo en el sistema de recompensas. El Congreso de la República defendió sus fueros. 79 votos confirman la ley que pone límites a la cuestión de confianza. Además, en noviembre empiezan a vacunar a los adolescentes de 12 a 17 años. Y, la cerveza artesanal en el Perú crece como la espuma.