La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, quien llegó al Parlamento con el partido Renovación Popular, se pronunció esta mañana luego de conocerse que el expresidente de Bolivia Evo Morales recibió resguardo policial en visita al Perú por pedido de la Cancillería.

“Reprocho y voy a pedirlo por escrito que se le declare persona no grata al señor Evo Morales porque no puede estar haciendo uso de movilidades oficiales ni resguardo. A nuestro país no se viene a hacer apología, a nuestro país no se viene a intervenir sobre temas de gobierno. Somos peruanos e independientes”, rechazó la parlamentaria en un breve pronunciamiento en el Congreso.

Yarrow también se manifestó en contra de las cuestionadas designaciones en gabinete que preside Guido Bellido. “Hemos pedido con nuestra bancada el retiro de cuatro ministros. Se ha pedido el retiro del señor Béjar por todo lo que ha manifestado de la salida del Pacto de Lima (Grupo de Lima), referente a su clara inclinación hacia movimientos de extrema como es el Movadef“, expresó.

“No existe (eso) de que una persona que ha tenido vínculos con el terrorismo cambie de un día para el otro. Creo que acá tenemos que ser muy fuertes, muy contundentes y, sobre todo, darle a la población la tranquilidad que estas personas que hemos sido elegidas por el pueblo sabremos tomar en su oportunidad las medidas correctivas. Vamos a defender la democracia todos unidos”, indicó.

