Luego de que la vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, criticara la labor de los medios de comunicación en relación al gobierno, la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, le increpó que desde que asumió el Midis, no ha tomado ninguna acción concreta en el sector.

Asimismo, la cuestionó por defender a miembros de organizaciones como el Movadef, fachada política del grupo terrorista Sendero Luminoso.

“Gracias a la prensa hoy tenemos las pruebas para decir que ahí una clara apología con el tema del Movadef [...] La señora Dina Boluarte se ha mantenida callada 46 días. ¿Qué cosa ha hecho en el Ministerio de Inclusión Social? ¿Qué atención ha dado a las familias vulnerables, a qué sitios ha viajado, donde está trabajando ella como ministra de Inclusión Social?”, expresó.

La legisladora de Avanza País recordó a Boluarte que su trabajo principalmente responde a niños y familias vulnerables. “¿Qué proyecto tiene inmediatamente para combatir el hambre?, ¿qué proyecto tiene para combatir el abuso contra las familias?, ¿qué cosa está haciendo con el programa de Qali Warma?”, le increpó.

En ese sentido, hizo un llamado a la vicepresidenta para que en vez de opinar sobre la labor de la prensa, se concentre en su sector. “Me gustaría verla opinar sobre eso, y no opinar que la prensa no se meta en el tema de Movadef, ustedes tienen todo el derecho que tenemos los ciudadanos y congresistas de poder tener una opinión de los vínculos claros del Movadef dentro de este proyecto”, manifestó Yarrow.

