Norma Yarrow cuestiona "poca importancia" de la Fiscalía en caso Andrea Vidal

La congresista Norma Yarrow cuestionó al Ministerio Público por su papel en las investigaciones por el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso.

A través de su cuenta de X, la legisladora de Renovación Popular consideró que la Fiscalía le está dando "poca importancia" al caso.

"Me extraña mucho la poca importancia que la fiscalía le da al caso de la muerte de la señorita Andrea Vidal. Los que no tenemos miedo a las mafias, no vamos a parar", dijo.

Asimismo, Yarrow anunció que estará presente este jueves en la Comisión de Fiscalización, grupo al que ha sido citado Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Ofician Legal y Constitucional del Congreso, para que responda por la presunta red de prostitución dentro del Parlamento.

"Se buscará a los verdaderos culpables y, sobre todo, a la organización que está detrás. Caiga quien caiga. Es hora de limpiar el Congreso, la institución no es un lugar de prebendas", agregó la parlamentaria.

Este jueves también fueron citados el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno; el procurador del Legislativo, Manuel Peña; Jesús Llanos, quien hoy dirige la Oficina Legal; y la jefe de Recursos Humanos, Haidy Figueroa.

