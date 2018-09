Iván Noguera: "Si voy a morir, moriré con dignidad porque yo no soy un delincuente"

El exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera sustentó su defensa ante la acusación constitucional presentada contra él, los demás exintegrantes de ese organismo y el suspendido juez supremo César Hinostroza .

Ante la Comisión Permanente del Congreso, Noguera aseguró que el informe sustentado por el legislador Oracio Pacori contiene "falsedades" que buscan "sorprender" a la representación nacional.

Asimismo, el exconsejero aclaró que César Hinostroza no es su amigo y que fue el único magistrado que se mostró en contra de la ratificación automática del juez Ricardo Chang y que exigía entrevistas.

"No hay ningún audio o video en el que Hinostroza me pida por Chang. Yo les pido justicia. Al margen de que estoy rodeado de políticos de prestigio, yo soy huérfano político. Tengo a Dios y a la razón de mi lado", señaló.

En ese sentido, pidió que se archive el caso y que el Congreso de la República evalúe por separado los casos de los exmiembros del CNM.

"Creo en Dios. Yo me he alejado de Dios. Yo le agradezco a Dios que me pasen estas cosas. Algo estoy pagando en mi vida, algún mal comportamiento que he tenido, para recibir acusaciones infames y falta a la verdad, y que me llevan a responder hechos inexistentes", remarcó.

Asimismo, sobre los apelativos de "Dr. Rock" o el "cantante", Noguera dijo: "Mi apodo no es el cantante, mi apodo es el "loco" dentro del CNM, de mi barrio. Donde quiera que vaya y llegue, lamentablemente lo tengo que aceptar porque ese es mi apodo. No hay problema que sea el cantante también".

Del mismo modo, aseguró que Elsa Aragón, exintegrante del CNM, tuvo el voto del fiscal supremo Pablo Sánchez para integrar dicho órgano como representante de la Fiscalía de la Nación y no está siendo investigada.

"Yo iré a la Corte Interamericana y denunciaré caso por caso. Me duele una imputación falsa. El doctor Pablo Sánchez no va a tener piedad para cuando yo llegue, pero yo tampoco porque yo tengo muchas pruebas de muchas personas. Todo a su momento, porque si voy a morir, moriré con dignidad porque yo no soy un delincuente", aseveró.

Como se recuerda, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final elaborado por el congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú) contra el juez César Hinostroza y los exconsejeros del CNM Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Águila y Orlando Velásquez.

Noguera y Aguila son acusados por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y organización criminal. Mientras que a Gutiérrez y Velásquez, por cohecho pasivo específico y organización criminal.

De ser aprobado en la Comisión Permanente, el informe pasará al Pleno. Posteriormente se deriva la denuncia con el informe al Ministerio Público para que el proceso tenga carácter penal.