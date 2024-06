No se arrepiente de nada. A pesar de que cientos de niñas fueron violadas y muchas de ellas quedaron embarazas y hasta contagiadas con VIH-Sida, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, sigue justificando sus declaraciones. Ella reafirmó lo dicho por el titular de Educación, que los abusos sexuales a escolares de la comunidad awajún serían “una práctica cultural”. Ante ello, ayer, representantes indígenas informaron que los titulares de las carteras involucradas les habrían pedido disculpas. Increíblemente, este hecho fue desmentido por la propia ministra.





En una entrevista con RPP, la ministra negó haber pedido disculpas, afirmando que su conversación con los líderes indígenas no se desarrolló en esos términos.

“Me he reunido el día de ayer con el apu. [¿Y le pidió disculpas al apu?] No se dieron en esos términos nuestra conversación [¿Tanto cuesta pedir disculpas a un ministro de este régimen?] Lo que le dije al apu es que lamentaba y sentía pesar porque mi intervención no se publicó completa y que si eso generó algún tipo de malentendido o malestar, lo lamentaba, pero que mi intención jamás ha sido plantear la tolerancia”, expresó Hernández.

Ministra de la Mujer niega haber pedido disculpas a líderes indígenas

La funcionaria del gobierno de Dina Boluarte se siguió justificando e insistió que su intención nunca fue avalar lo dicho por Quero y que se referían a cómo la violencia ha sido “tolerada” durante los últimos 40 años. En ese sentido, manifestó que como prácticas culturales “me refería al machismo” y que con “desterrar” era en alusión “a la tolerancia social” respecto a este delito.

“Si escuchamos un poco más de mis declaraciones, podemos mostrar que yo me refiero que hace 40 años, en el país, no había una ley de violencia familiar, la violencia era totalmente tolerada, y no había una ley contra el acoso”, indicó.

Pese a la polémica, ratificó las afirmaciones de su colega, quien posteriormente emitió un comunicado alegando que sus palabras habían sido “tergiversadas”.

“Creo que Quero ha salido a explicar, a él le corresponde explicar sus palabras. [¿Y le corresponde pedir disculpas?] Creo que él tiene que tomar esa decisión”, concluyó Hernández, subrayando que una disculpa es una decisión personal del funcionario.

Las declaraciones de Hernández y la falta de una disculpa clara han generado una ola de críticas, evidenciando la necesidad de una mayor sensibilidad y comprensión en el manejo de temas tan delicados como los abusos sexuales en comunidades vulnerables. La controversia pone de manifiesto la importancia de abordar estos asuntos con el respeto y la seriedad que merecen, evitando cualquier forma de estigmatización o justificación cultural.





Ministros pedirán perdón en Condorcanqui

En una declaración contundente, Romer Orrego, presidente de la Organización del Consejo Aguaruna y Huambisa, ha anunciado que los ministros del gobierno de Dina Boluarte deberán ofrecer disculpas públicamente en la provincia de Condorcanqui. La comunidad exige que las disculpas sean dadas en persona, y no solo eso, sino que también se aborden las necesidades urgentes de la región.

“Ahora estamos realizando una convocatoria general en la comunidad para que las autoridades, empezando por el premier, tanto Educación, Mujer y todos los ministros vayan y ofrezcan las disculpas públicamente en la localidad y no solamente disculpas, más que las disculpas están las necesidades en Condorcanqui”, afirmó Orrego.

Orrego explicó que la comunidad solo aceptará las disculpas cuando los ministros lleguen a Condorcanqui. “El ministro llegará el 28 de junio. La ministra de la Mujer también irá ese día. Pedimos que vaya todo el Gabinete. Cuando hacen campaña mencionan Perú profundo. Somos el Perú profundo y necesitamos la intervención y ayuda del Estado porque solos no lo podemos hacer”, detalló el apu.

Sin embargo, esto también fue desmentido por el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, quien sostuvo que aún no hay fecha para el viaje de los ministros.

Orrego también criticó la falta de recursos para las autoridades locales, señalando que la Fiscalía no tiene los medios necesarios para cumplir con sus funciones. “La Fiscalía no tiene chalupa para ir a las comunidades. Cómo es posible que la Fiscalía vaya a pedir presupuesto al gerente regional, al alcalde. La Fiscalía depende de favores, tiene que pedir combustible, chalupa para poder investigar”, cuestionó.













Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis