El futuro de sus integrantes, aún no está definido. Solo tres bancadas, de las 12 que hay en el Congreso, ya tienen decidido el sentido de sus votos, en el Pleno de hoy, en el que será sometido a escrutinio el informe final del caso Junta Nacional de Justicia (JNJ), que recomienda la remoción por causa grave de sus siete miembros. Perú21 confirmó que Renovación Popular (RP) y Unidad y Diálogo (UyD) votarán a favor; mientras que Cambio Democrático - Juntos por el Perú (CD-JPP) lo hará en contra.

Las nueve agrupaciones restantes —Fuerza Popular (FP), Avanza País (AvP), Perú Libre (PL), Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial (BM), Somos Perú (SP), Perú Bicentenario (PB) y Podemos Perú (PP)—, recién tomarán una postura sobre la votación del caso JNJ —ya sea a favor, abstención o en contra de la destitución de sus siete integrantes— antes del Pleno.

“Para ser miembro de la JNJ, dice la Constitución, bien claro, debe tener entre 45 y 75 años. Ahí sí hay delito”, señaló a Perú21 el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, en referencia a una de las cinco imputaciones por las que la Comisión de Justicia decidió, por mayoría, que cometieron causa grave y deben ser removidos de sus cargos.

Aguinaga precisó que si bien, para él, la JNJ debe ser removida en su totalidad, acatará lo que decida su bancada en la reunión que sostendrá hoy antes del Pleno.

Renovación Popular, a diferencia de FP, ya tiene decidido su voto a favor de la destitución. “Vamos a apoyar el dictamen de la Comisión de Justicia. Creo que deben ser los siete (removidos). Mi bancada va a ser coherente”, señaló a este medio el vocero alterno de esa agrupación, José Cueto.

Nueve de 12 bancadas decidirán, antes del Pleno, el sentido de sus votos.

Sin embargo, en APP la decisión aún no ha sido tomada, pese a que el presidente de APP, César Acuña, anunció el lunes último que su bancada no respaldará la remoción de la JNJ. Además, no hay que olvidar que el 18 de octubre pasado, la única integrante apepista en la Comisión de Justicia, Rosío Torres, votó a favor del informe final, que hoy se verá en el Pleno.

“La opinión permanente de la bancada ha sido de mucha reserva sobre esta investigación. Vamos a reunirnos y decidir. Se va a tener en cuenta lo que diga el presidente (César Acuña)… La bancada es la que tiene que tomar su decisión”, aseguró con cierta prudencia a Perú21 el portavoz de APP, Eduardo Salhuana.

VOTACIÓN DE OCTUBRE

La segunda bancada, al igual que RP, que dará la luz verde para la remoción de toda la JNJ es Unidad y Diálogo.

Si nos remontamos a lo ocurrido en octubre último, las bancadas que votaron a favor del informe final en la Comisión de Justicia fueron: FP (Patricia Juárez, Jorge Morante, Héctor Ventura y Martha Moyano), APP (Rosío Torres), AvP (Adriana Tudela y Norma Yarrow), RP (Alejandro Muñante y Gladys Echaíz), un sector de PL (Flavio Cruz y Américo Gonza; Janet Rivas, la presidenta de la Comisión, lo hizo en abstención), AP (Luis Aragón y Elvis Vergara); PB (José Balcázar) y UyD (Esdras Medina).

Mientras que las dos únicas agrupaciones que votaron en contra fueron BM (Pasión Dávila) y CD (Ruth Luque y Nieves Limachi). Esta última bancada, a través de su vocera Ruth Luque, ha anunciado que votará en la misma dirección: en contra.

¿Las mismas bancadas que votaron a favor de remover a la JNJ tomarán esta vez la misma decisión? Si se toma en cuenta las bancadas que votaron a favor, en esa ocasión, solo suman 61 votos (FP, RP, AvP, Ap,PB y UD; no se toma en cuenta a PL porque votó dividido y SP no tiene representante en esa comisión), y le faltarían 27 para conseguir los 87 votos requeridos para la remoción de toda la JNJ. Además, los votos de los 17 no agrupados también serán decisivos.

SABÍA QUE

-El vocero de Renovación Popular, José Cueto, señaló que hay la posibilidad de que se pueda votar la remoción de cada uno de los siete miembros de la JNJ, es decir, uno por uno. Para que pase eso, lo puede pedir cualquier congresista. Ese mecanismo podría ocasionar que algunos puedan salvarse.

-La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima admitió a trámite, el 25 de octubre último, una demanda de amparo presentada por los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en contra del Congreso, para impedir que se vote el informe final en el Pleno. Sin embargo, su decisión se conocería después de la votación.

-De otro lado, el Tribunal Constitucional (TC) evaluará hoy jueves la demanda competencial presentada por el Ministerio Público en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por la presunta intromisión en sus funciones constitucionales.