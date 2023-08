Son ya la segunda fuerza numérica del Congreso. Representan un muy importante bolsón de votos en el Pleno. Con las masivas renuncias de las últimas semanas ya son 17 los legisladores no agrupados, modificándose —nuevamente— la configuración política del Parlamento y estableciendo la mayor cantidad de congresistas sin bancadas, cuando apenas han transcurrido dos años del quinquenio. En marzo del año pasado, una andanada de renuncias en Podemos Perú, terminó por elevar a 14 el número de no agrupados, número que disminuyó tras el consecuente reacomodo.

Y aunque ahora son 17, cinco menos que los integrantes de Fuerza Popular, la bancada con más representantes en esta legislatura, no tienen —así dispersos, sin grupo parlamentario ni voceros— el poder de presidir alguna comisión de trabajo. Hay de izquierda y de derecha: ocho de estos acaban de dejar la bancada de Acción Popular, otros cuatro renunciaron a Perú Libre, uno de Bloque Magisterial, otro de Perú Bicentenario.

Los no agrupados, sin representación en la Junta de Portavoces, se alistan a integrar algunas comisiones de menor importancia. “Que no tengan bancada no les impide integrar al menos una comisión ordinaria. Pueden hacer uso de la palabra por cinco minutos en el Pleno y también presentar proyectos de ley, pues se les considera un grupo especial”, explica José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso sobre la situación de este importante grupo de legisladores sin bancada, que, adelanta, pronto se volverá a reducir tras el natural reacomodo.

Para Cevasco, la gran cantidad de grupos parlamentarios y de congresistas no agrupados obedece a un transfuguismo que en los últimos años se ha normalizado. “Se argumenta razones de conciencia y principios para renunciar a sus grupos parlamentarios y pasarse o formar otras bancadas. Eso hay que corregir”, argumentó Cevasco a Perú21.

“NO HAY REPRESENTATIVIDAD”

La representatividad se encuentra en estado grave para César Campos, analista político, que sostiene que esta crisis en el Parlamento a propósito de las renuncias en la bancada de Acción Popular obedece a lo mal estructurado de este sistema.

“Lo que vemos ahora en el Congreso es la derrota del sistema representativo, es el vómito de un sistema mal diseñado. Hoy estamos normalizando la improvisación, los intereses personales. Lo que ha pasado con Acción Popular, hoy tomado por los corruptos, es consecuencia de esto. No es posible que quienes tengan que irse de la bancada sean los buenos. No hay identidad ideológica. Ahora nacen partidos como un mago saca conejos de la galera, partidos que surgen de la improvisación”, apunta.