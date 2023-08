La noche del lunes se encendió la mecha. Darwin Espinoza, rostro visible del caso ‘Los Niños’, emblemático investigado por su sometimiento a las órdenes del expresidente Pedro Castillo, era elegido vocero de la ya fisurada bancada de Acción Popular. La designación de quien, además, siendo presidente de la Comisión de Vivienda en 2022 gestionó una reunión en Sedapal a favor de la empresa de la hoy presa Sada Goray, provocó casi de inmediato una explosión al interior de la bancada de la lampa, que ayer quedó seriamente dañada y reducida a su mínima expresión, tras las renuncias irrevocables de ocho de sus congresistas.

María del Carmen Alva, Ilich López, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Karol Paredes, José Arriola, Juan Carlos Mori y Carlos Alva anunciaron sucesivamente sus dimisiones a lo largo de este martes, reduciendo la otrora numerosa bancada acciopopulista de 15 a solo siete integrantes.

“Nunca me imaginé que iban a elegir al candidato más cuestionado de la bancada. Él no tiene el perfil adecuado para representarnos”. María del Carmen Alva resumía así su indignación a una elección que terminaba de avergonzarla. La expresidenta del Congreso fue la primera en hacer pública su renuncia a la bancada, la que indicó “había tocado fondo” en los últimos meses.

La legisladora, que hace un buen tiempo ya marcó distancia de ese grupo parlamentario, y que incluso no votó por el candidato de su bancada que lideró una de las dos listas a la Mesa Directiva, no ocultó su pesar por la decisión tomada. A voz partida aclaró que deja la bancada, pero no renuncia al partido. “Nunca renunciaré a mi casa. Es una vergüenza lo que estamos viviendo los que amamos a Acción Popular”, dijo, para repetir que en estos momentos esa mayoría a la que le dio la espalda, no la representa.

El anuncio de Alva arrastró otras siete renuncias, lo que convirtió a la bancada acciopopulista en un verdadero castillo de naipes que empezó a desplomarse en pocas horas. La dimisión de Karol Paredes no tardó en conocerse. La última presidenta de la Comisión de Ética junto a Alva son las dos representantes del partido que no están vinculadas a investigaciones referidas al caso ‘Los Niños’.

La elección de Espinoza fue un buen pretexto para que otros legisladores, investigados por este caso de sumisión al gobierno castillista, tomen la decisión de alejarse de la bancada.

Así llegaron las renuncias de Silvia Monteza, Ilich López, Edwin Martínez, José Arriola, Juan Carlos Mori y Carlos Alva, muchos de los cuales fueron sometidos al allanamiento fiscal de sus oficinas congresales en marzo último en el marco de las pesquisas por este emblemático proceso.

“La ambición y el apetito de poder han puesto en riesgo la imagen de Acción Popular”, reflexionaría, después Martínez, quien, en medio de su anuncio no descartó su regreso a la bancada si el electo Espinoza renunciaba a su flamante vocería.

Pero eso no ocurrirá. El propio elegido aclaró, horas después, como si nada hubiera pasado, y sin dejar de mostrar los dientes, que no renunciará al cargo. “No tengo por qué renunciar. Fui designado con los votos de la bancada. Entiendo la decisión de algunos. Muchos han renunciado por presión mediática o por capricho, Igual me comprometo a hablar con ellos para que desistan de su decisión”, indicó Espinoza, que explicó que ganó porque obtuvo ocho votos contra seis de Arriola. Tras esta confesión queda claro que uno de sus electores igual renunció después.

ELECCIÓN LE COSTÓ CARO

La explosión de renuncias ha dejado a Acción Popular con solo una comisión a su cargo. Hasta la noche del lunes le correspondía Ciencia, Defensa del Consumidor y Producción. La designación de su emblemático ‘Niño’ le costó caro, pues perderá la presidencia de dos grupos de trabajo. En la Junta de Portavoces convocada para este jueves se decidirá la solitaria comisión de la que se hará responsable. Un día después, sesionará el Pleno del Congreso para aprobar este cuadro nominativo de comisiones.

Alva y compañía solo han renunciado a la bancada, no al partido, por lo que no podrán juntarse y conformar un grupo parlamentario, según el artículo 37 del Reglamento Interno del Congreso.