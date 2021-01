La excongresista Nidia Vílchez se mostró en desacuerdo con el retiro de su candidatura presidencial por el Partido Aprista, decisión tomada por la Comisión Política de dicha agrupación tras el retiro de siete listas de candidatos al Congreso por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En RPP TV señaló que dicha comisión evaluó los resultados y la situación interna del partido, tras lo cual aprobó el retiro de las tres listas parlamentarias que aún estaban en carrera, así como de la fórmula presidencial.

“Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que se haya sometido al partido a un proceso de suplicar se nos pueda inscribir en el JNE. No estoy de acuerdo con que se haya perdido la oportunidad de poder plantear nuestra propuesta de gobierno al país”, expresó.

“No estoy de acuerdo con el proceso que estamos viviendo, lamentable, doloroso porque somos unos de los tres partidos que hemos ido a las urnas con todos nuestros militantes. Me duele por ello, me duele por el último militante que fue a votar porque tomó la decisión de elegir a sus candidatos”, añadió.

En ese sentido, Vílchez consideró que esta medida debe llevar a una “profunda reflexión interna” dentro del partido, en medio de una crisis política que podría agudizarse con la pérdida de la inscripción ante el JNE.

“He escuchado al presidente de la Comisión Política el mismo día 23 que él convocó a una dirección política, que pondría sus cargos a disposición para hacer una reinscripción del Apra. Eso es lo que nosotros podremos apoyar donde nos encontremos como militantes”, sentenció.

El último jueves el JNE publicó siete resoluciones que rechazó las apelaciones presentadas por el Apra, a fin de ampliar el plazo en el sistema ‘Declara’ para inscribir sus listas parlamentarias fuera de fecha debido a que no logró inscribirlas en la plataforma antes del cierre del plazo, el 22 de diciembre del 2020.

Las resoluciones publicadas corresponden las apelaciones presentadas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Cajamarca, Coronel Portillo, Huancavelica, Lima Centro 1, Maynas, Pasco y Tacna.

Estas se suman a las que fueron difundidas por el JNE el pasado viernes 8 de enero correspondientes a los JEE de Lambayeque, Amazonas y Moquegua. Con esta decisión, el Partido Aprista iba a tener postulantes al Congreso más que en Arequipa, Junín y para Peruanos en el extranjero.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Francisco Sagasti indicó nuevas restricciones y horarios de toque de queda