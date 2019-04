Nidia Vílchez pide disculpas a Ollanta Humala en nombre del Partido Aprista

La ex congresista Nidia Vílchez pidió disculpas este jueves al ex presidente Ollanta Humala en nombre del Partido Aprista por lo ocurrido cuando acudió al velorio del ex mandatario Alan García Pérez y explicó que la visita sí estuvo coordinada con la dirigencia del partido.

Humala Tasso acudió por la tarde a la Casa del Pueblo, ubicada en la avenida Alfonso Ugarte, pero no pudo ingresar tras el rechazo de los militantes y de un sector de la familia de García Pérez.

"Debo expresar nuestras disculpas al ex presidente Ollanta Humala. La coordinación política se hizo con nuestros dirigentes, con Mauricio Mulder, con Jorge del Castillo y también con Ricardo Pinedo. Sin embargo, en el momento de su ingreso, parte de su familia [la de García] expresó el rechazo de poder recibir al ex presidente Humala", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"El ingreso y la coordinación política se hizo con la familia. Considero que en política hay adversarios, pero cuando el sentimiento y el dolor va mezclado con ello, esto puedo suceder. Por eso expreso las disculpas a nombre del Partido Aprista, al ex presidente Humala, como parte de la dirección política", señaló Vílchez.

En otro momento, al ser consultada por el asilo político solicitado por García Pérez a Uruguay, la ex parlamentaria responsabilizó al presidente Tabaré Vásquez del suicidio del ex mandatario.

"En los hombros del actual presidente de Uruguay estará pesando la vida de Alan García. Nosotros sabemos que aquí en el Perú, después de dos veces ser presidente Alan García, 30 años lo han perseguido", indicó.

Este miércoles el ex presidente Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza luego de que la policía acudiera a su hogar junto con el fiscal Henry Amenábar Almonte, miembro del Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, para detenerlo de manera preliminar por el caso Odebrecht.

García Pérez fue el primer representante político del Partido Aprista Peruano en llegar a la presidencia de la República, cargo que ocupó en dos periodos en 1985 - 1990 y 2006 - 2011.