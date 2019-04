Vílchez: "Hemos demostrado que Barata no entregó dinero a Alan García"

La ex ministra Nidia Vilchez aseguró que la grabación de la conversación entre Erasmo Reyna, abogado de Alan García , y Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, demuestra que el ex presidente no recibió dinero ilícito.

"Nosotros hemos demostrado, y le agradecemos a quien haya grabado esa conversación, que Barata en ningún momento entregó dinero a Alan García. Ese es el tema de fondo", expresó en Radio Nacional.

"En ningún momento Barata ha manifestado que ha entregado para Alan García. Barata sí dijo que nunca entregó dinero alguno a Alan García ni él le solicitó dinero ni hablaron de cosas irregulares", agregó.

Vílchez explicó que los montos que Barata habría entregado a Luis Nava, exsecretario de la Presidencia en el segundo gobierno de García Pérez, y Miguel Atala, exdirector de Petroperú, son de responsabilidad directamente de ellos.

"Por decisión propia, Enrique Cornejo está fuera del partido. Nava no está inscrito en el partido aprista ni militante alguno, así que dejemos que él pruebe lo que es y se defienda. La función pública la asumió él y tendrá que responder por lo que Barata ha manifestado. Lucho Alva [Castro] sí es nuestro compañero y tendrá que responder", remarcó.

La ex ministra aprista precisó que ahora el tema de fondo es que se sepan los nombres de quienes estuvieron comprometidos en el pago de coimas de Odebrecht, y si fueron funcionarios públicos, si hicieron uso y abuso del dinero del Estado, incluyendo a integrantes del Partido Aprista.

"Somos los primeros interesados en saber qué miembros de nuestro partido estarían vinculados a Odebrecht y respondan en forma individual y penal. Nosotros tenemos una norma: la expulsión", aseveró.

ENSAÑAMIENTO

Vílchez acusó al fiscal José Domingo Pérez de "ensañamiento", aunque negó que exista obstaculización en los procesos que lleva adelante el Equipo Especial del caso Lava Jato.

"No hay obstaculización alguna para ningún proceso. Lo que sí estamos evidenciando en un fiscal, José Domingo Pérez, [es] que tiene ensañamiento de poner palabras en la boca de Barata en estos dos procesos", manifestó.