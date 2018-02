A Nicolás Maduro no le importa que Perú, con el respaldo del Grupo de Lima, haya declarado que no es bienvenido a la Cumbre de las Américas. En rueda de prensa internacional, advirtió que "llueve o truene" vendrá a Lima para participar en esa cita regional y decir la "verdad" sobre Venezuela.

"Me tienen miedo, no me quieren ver en Lima, me van a ver porque llueve, truene, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre con la verdad de Venezuela. Tengan la seguridad de esto", sentenció.



"¿Por qué me tienen miedo? No aguantan las verdades nuestras. Yo no le tengo miedo a ustedes. Restablezcamos las relaciones de respeto y comunicación y las relaciones diplomáticas".

Pdte. @NicolasMaduro reafirma su participación en la Cumbre de las Américas, que se realizará en Perú, para llevar la verdad de Venezuela.#VenezuelaDemocraciaPlenapic.twitter.com/jvOXXR3Ejn — Cancillería 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 15 de febrero de 2018

Nicolás Maduro criticó con dureza al presidente Pedro Pablo Kuczynski y mencionó que tiene 75% de rechazo popular con apenas dos años de gobierno y que, incluso, el 56% de peruanos prefiere que ya no siga en Palacio de Gobierno. "Kuczynski tiene dificultades para hablar español", añadió.

"Quedarán registrados en la historia de la indignidad los presidentes y cancilleres que formaron este bodrio llamado Grupo de Lima. Este grupo que existe y no existe, que saca comunicados y que pretende que lo que ellos sacan sean órdenes", sentenció. .

"En Venezuela mandamos los venezolanos, no manda el Grupo de Lima, ni manda Pedro Pablo Kuczynski, ni (Juan Manuel) Santos (presidente de Colombia)"

Según dijo, las autoridades peruanas deberían ponerse de acuerdo respecto a su presencia en la cumbre, ya que ayer por la tarde recibió una invitación del mandatario peruano.

"Tengo varias cartas que me han llegado, ayer a las 4 de la tarde llegó a Palacio de Miraflores esta carta de Pedro Pablo Kucyznski invitándome a la Cumbre de las Amércias, pónganse de acuerdo. Ellos quieren repetir con Venezuela el maltrado a Cuba"

"Venezuela no depende del Grupo de Lima para nada, gracias a Dios tengo un país absolutamente independiente y así debemos mantenerlo", insistió.