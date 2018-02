Nicolás Maduro: Congresistas piden al presidente de Venezuela “que no sea un zampón”

Las expresiones de rechazo a la actitud desafiante del gobernante venezolano, Nicolás Maduro , quien señaló que “llueva o truene” llegará a la Cumbre de las Américas, que será en Lima el 13 y 14 de abril, continúan.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Luz Salgado, sostuvo que “en esta historia las únicas víctimas son los ciudadanos venezolanos que están muriendo de hambre”. “Que (Nicolás Maduro) patalee solo. No puede entrar, no puede colarse, no puede ser un zampón”, declaró a RPP. En tanto, el vocero del Apra, Jorge del Castillo, comentó que el venezolano “podría venir de paracaidista”, aunque señaló que si tiene “una pizca de dignidad”, debería abstenerse y opinó que su actitud refleja “insolencia”.

DEMOCRACIA

En tanto, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, dijo que para evitar la presencia de Maduro en Lima “no se están usando herramientas que estén fuera de los acuerdos internacionales”.

“Si se hacen actos antidemocráticos, como la convocatoria ilegítima de elecciones donde los opositores no pueden participar, esos actos se sancionan con la no participación en la cumbre”, afirmó.

Reiteró que no hay permiso para que la nave que pudiera traer a Maduro aterrice o sobrevuele territorio peruano, y agregó que si aparece en un vuelo comercial, “no entra por Migraciones”. Una postura similar tuvo la canciller Cayetana Aljovín, quien descartó que sea por “miedo” que no se permita la presencia de Maduro en nuestro país. “Si las elecciones son el 22 de abril, no hay observadores internacionales, existen presos políticos, los venezolanos en el exterior no votan, el Tribunal Constitucional no es independiente, el proceso no es democrático”, aseveró en Canal N.

DATOS

* Diversos partidos alistan una marcha para el 12 de abril en rechazo a la presencia de Maduro en Perú.

* El embajador estadounidense en Lima, Krishna R. Urs, dijo que Estados Unidos respalda la decisión de no invitar al gobernante venezolano a la cumbre.