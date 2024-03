Nicanor Boluarte ha estado en el ojo público desde hace semanas por su presunta participación, en las sombras, en el Gobierno de su hermana Dina Boluarte. Esto hizo más ruido cuando estalló el escandaloso audio entre Alberto Otárola y Yaziré Pinedo, que le costó el premierato. Y es que la ‘amiga’ del expresidente de la PCM señaló al hermano de la mandataria como uno de los gestores de un presunto complot contra el ahora expremier.

El hermanísimo decidió, luego de mucho, responder a la prensa para despejar dudas sobre su presunta participación en el gobierno de su hermana, quien ha salido varias veces a defenderlo enérgicamente.

“Yo estoy haciendo todo lo posible de hacer los trabajos para mantener a mi familia, eso de la sombra lo han fabricado no sé por qué. No soy ninguna sombra en el poder, no participo en el Gobierno”, señaló el hermano de la presidenta para Punto Final.

“Se habla mucho de Nicanor Boluarte, que soy una especie de poder tras la presidenta de la República. Desmiento tajantemente, no es cierto. Yo hago mi actividad privada como cualquier ciudadano... ejerzo mi profesión de abogado como cualquier ciudadano”, recalcó en la entrevista.

Asimismo, el hermano mayor de Dina Boluarte ha descartado haber participado en el Gobierno de turno. Sostuvo que nunca ha visitado entidades públicas para evitar especulaciones.

“Personalmente, he decidido no visitar ninguna entidad pública desde que ganó Castillo. Pueden revisar todos los ministerios o entidades públicas. Decidí voluntariamente no visitar justamente para que no se especulen estas cosas”, afirmó Nicanor.





Niega complot con Vizcarra y Figueredo

Yaziré Pinedo, amiga de Alberto Otárola, apuntó contra Nicanor Boluarte luego de la emisión de un audio que le costó el premierato al político, asegurando que se había confabulado con el expresidente Martín Vizcarra y César Figueredo para quitarse del camino al entonces Presidente del Consejo de Ministros. El presunto complot ha sido desmentido por el hermanísimo.

“Nunca he tenido problemas con nadie”, señaló en una entrevista para el programa Punto Final, asegurando además no conocer a César Figueredo ni al expresidente Martín Vizcarra, con quienes habría, supuestamente, maquinado un complot para sacar del camino a Otárola. ¿Tiene alguna enemistad con el ahora expremier?

“Es una fábula, una imaginación de alguna gente que cree que hay una enemistado con el doctor Otárola. Tengo una relación cordial con él”, respondió Nicanor Boluarte, quien negó además haber elucubrado un plan para sacarlo de su cargo.

“No conozco al señor Vizcarra personalmente, lo he visto en televisión y cuando sale en los noticieros. Al otro señor tampoco lo conozco (César Figueredo), así que no se puede hacer un complot con alguien que no se conoce... Nunca participé en algún complot contra nadie, nunca he sido desleal contra nadie en toda mi trayectoria, nunca he tenido problemas con nadie”, sentenció Nicanor Boluarte.

