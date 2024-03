Hace algunas semanas, un audio reveló que Alberto Otárola, por ese entonces premier de Dina Baluarte, se habría involucrado en la contratación con el Estado de una de sus ‘amigas’, Yaziré Pinedo, quien salió a la palestra para revelar que el audio sería un complot gestado por César Figueredo, Martín Vizcarra y el hermano de la presidenta de Perú, Nicanor Boluarte, para sacar del camino a Otárola.

El supuesto complot habría surtido efecto, pues, efectivamente, el premier fue removido de su cargo tras el escandaloso audio, dejando su lugar a Gustavo Adrianzén. Sin embargo, las miradas apuntaban al hermano de Dina Boluarte, pues habría sido más de una vez sindicado como el ‘oponente’ de Otárola en el Gobierno. Esto ha sido desmentido por el propino Nicanor.

“Nunca he tenido problemas con nadie”, señaló en una entrevista para el programa Punto Final, asegurando, además, no conocer a César Figueredo ni al expresidente Martín Vizcarra, con quienes habría, supuestamente, maquinado un complot para sacar del camino a Otárola. ¿Tiene alguna enemistad con el ahora expremier?

“Es una fábula, una imaginación de alguna gente que cree que hay una enemistad con el doctor Otárola. Tengo una relación cordial con él”, respondió Nicanor Boluarte, quien negó haber elucubrado un plan para sacarlo de su cargo.

“No conozco al señor Vizcarra personalmente, lo he visto en televisión y cuando sale en los noticieros. Al otro señor tampoco lo conozco (César Figueredo), así que no se puede hacer un complot con alguien que no se conoce... Nunca participé en algún complot contra nadie, nunca he sido desleal contra nadie en toda mi trayectoria, nunca he tenido problemas con nadie”, sentenció Nicanor Boluarte.





Denunciado por tráfico de influencias

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de San Martín denunció al hermano de la mandataria por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias, solicitando que se le inicien diligencias preliminares.

En el documento enviado a la Fiscalía se incluye a Zenovia Herrera, exjefa de Qali Warma durante la gestión de Dina Boluarte como ministra de Inclusión Social, y sindicada por ser la presunta operadora del hermanísimo.

La denuncia parte de un reportaje de un programa periodístico en el que, a través de testimonios, se revelaría una presunta injerencia de Nicanor Boluarte en la designación de prefectos y subprefectos con la finalidad de lograr el respaldo para inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones al movimiento Ciudadanos por el Perú, un proyecto político que impulsa desde hace meses.

Declaraciones implican a Herrera como la responsable de seleccionar y condicionar la actuación de funcionarios para que cumplan con llenar las fichas de afiliación. Esta también habría requerido el pago de sumas de dinero para la agrupación política del hermano de la presidenta.

Designaciones para estos mismos cargos se habrían negociado en Cajamarca, a través de Noriel Chingay, entonces prefecto regional nombrado por la presidenta en su afán de conseguir más firmas para inscribir a Ciudadanos por el Perú.

También se revelaron capturas de pantalla de abril de 2023 que probarían que Nicanor Boluarte sí mantenía contacto y coordinaciones con los prefectos, a través de un grupo de WhatsApp llamado, coincidentemente, Ciudadanos por el Perú CC.RR., creado por el hermanísimo.

Un video, además, muestra a Nicanor inaugurando su primer local partidario en la vivienda de Richard Melendres, subprefecto de Ventanilla.

Incluso, Teodoro Berrú Zurita, ex hombre de confianza de la presidenta Boluarte, confirmó en una entrevista que Nicanor utiliza a prefectos y subprefectos para impulsar su partido político.

