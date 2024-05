Desde el momento en que fue detenido, el pasado 10 de mayo, el abogado Mateo Castañeda inició su estrategia legal para recuperar su libertad y, además, socavar la investigación que inició el equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto contra Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Todas las fichas de Castañeda apuntan a desacreditar a los agentes encubiertos que delataron sus irregulares trámites: los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano.

Solo un día después de su captura, el 11 de mayo, Castañeda denunció una celada en su contra por parte del exministro del Interior Carlos Morán y de Harvey Colchado.

Este último, como agente encubierto, relató al equipo especial contra la corrupción del poder (Eficcop) que el abogado de la mandataria le ofreció mantenerlo al frente de la Diviac y no pasarlo al retiro si intercedía ante Barreto para que el caso de Nicanor sea derivado a la Primera Fiscalía Anticorrupción. En esa instancia, con contactos de por medio, pretendía manejar las diligencias a conveniencia.

Y eso no fue todo. Según Colchado, el defensor legal de la gobernante requirió también que se le informe cuando un colaborador eficaz mencionara a su patrocinada como protagonista de algún hecho.

“Rechazo todos los cargos, esta ha sido una emboscada del coronel Harvey Colchado que me ha citado a dos reuniones a través del general Carlos Morán, sin sospechar que este señor estaba grabando estas conversaciones; soy un daño colateral de una pelea por el poder”, declaró Castañeda a la prensa mientras era llevado a la Prefectura.

Incluso dijo que las evidencias demostrarán que las reuniones que mantuvo con Morán y Colchado “fueron fabricadas” para perjudicarlo.

Maniobra legal

La versión del letrado tiene un propósito y es mostrar al agente encubierto como un provocador del delito y a él como una víctima.

En la casación N.° 13-2011 Arequipa, la Corte Suprema estableció que la consumación de un delito que ha sido inducido por un tercero “nace viciado”. Por eso Mateo Castañeda insiste en que los policías le tendieron “una trampa”.

El agente encubierto es necesariamente un oficial de la Policía que, con el aval del Ministerio Público, se infiltra en una organización criminal para descubrir su modus operandi.

Fuentes de Perú21 detallaron que Colchado se convirtió en agente encubierto desde el 13 de marzo de 2024 y no por el caso de Nicanor Boluarte, sino por el que comprendía a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Esta información se condice con lo declarado ayer por el exministro Carlos Morán. Morán indicó que Mateo Castañeda, quien es su abogado, le pidió que le presentara al exjefe de la Diviac para hablar sobre el proceso de José Luis Hauyón, otro de sus patrocinados.

Hauyón es mentor de la fiscal Benavides y señalado de ser el operador para que esta última se libre del proceso administrativo que afronta ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Entonces, Colchado detectó que Castañeda buscaba arreglar por lo bajo, y haciendo ofrecimientos ilícitos, las investigaciones de sus clientes.

Fuentes cercanas al Eficcop indicaron a este diario que fue el defensor legal de la presidenta quien en todo momento buscó el acercamiento con el oficial PNP.

“¿Cómo se puede incentivar o motivar a que el abogado Castañeda diga cosas que él no quiere decir? La defensa puede usar sus argumentos, pero es nada creíble que un abogado con tanta experiencia diga que fue engañado”, refirieron las fuentes.

En tanto, el abogado de Colchado, Miguel Pérez Arroyo, defendió la formalidad del agente encubierto bajo la cual trabajó su patrocinado.

“Hubo una constitución válida del agente encubierto, no se necesitaba una autorización judicial, como alegan otros colegas, porque el coronel Colchado no hizo ninguna intervención, no hizo una detención”, argumentó.

Asimismo, indicó que es poco creíble la versión de Castañeda de que fue embaucado. “Hablamos de un personaje que ha sido fiscal, un abogado experimentado, suficientemente ensayado en estas cosas”, dijo Pérez Arroyo a Perú21TV.

El lunes 20 de mayo se cumplen los diez días detención preliminar, pero Mateo Castañeda y Nicanor Boluarte planean que su apelación les permita salir antes. Porque todo apunta a que el siguiente paso de la Fiscalía es pedir la prisión preventiva.

Tenga en cuenta

-Juan Alcántara Medrano, amigo de Nicanor Boluarte, fue nombrado ayer viceministro de Justicia. Al hermano mayor de la presidenta se lo investiga por intervenir en la designación de prefectos y subprefectos desde el Ministerio del Interior.

-Dina Boluarte fue citada para hoy a las 9:30 am a realizar una declaración ampliatoria ante la Fiscalía por el caso Rolex. El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, acudirá mañana.