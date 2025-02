Ni Fuerza Popular ni APP quieren interpelar al ministro del Interior

Solo cinco firmas le faltan a la congresista Susel Paredes para presentar la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. De acuerdo al Reglamento Interno del Parlamento, la legisladora del Bloque Democrático Popular necesita 33 firmas para sacar adelante su pedido, pero hasta el momento todavía no logra reunirlas.

Hasta ayer la parlamentaria tenía 28 firmas de legisladores de siete de las 13 bancadas y no agrupados: Juntos por el Perú (6), Bloque Democrático Popular (5), Renovación Popular (5), Bancada Socialista (4), Avanza País (2), Honor y Democracia (1), Podemos (1) y 4 no agrupados.

Ningún congresista de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Bloque Magisterial, Acción Popular y Somos Perú ha respaldado la moción que promueve Paredes contra Santiváñez por su incapacidad para implementar una política efectiva contra la inseguridad ciudadana.

En Fuerza Popular indicaron que hay algunos legisladores a favor de interpelar a Santiváñez a sabiendas de que el trámite, dijeron, no pasaría de ese tramo; es decir no decantaría en una censura al ministro favorito de Dina Boluarte. Otro sector, por su parte, está en contra de respaldar la moción.

Lo único cierto es que, aprovechando el receso parlamentario, el bloque naranja no fija postura arguyendo que la mayoría de sus integrantes está en provincias. Este diario intentó comunicarse también con el vocero de APP, Alejandro Soto, pero no hubo respuesta. En el Ejecutivo, en tanto, el premier Gustavo Adrianzén dice que “Santiváñez está todos los días trabajando”. El problema es que no sabemos en qué.

