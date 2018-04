Néstor Popolizio: "La corrupción atenta contra la gobernabilidad"

La próxima reunión de la Cumbre de las Américas tendrá una significativa asistencia de jefes de Estado, serán 21, incluida la reciente confirmación del presidente brasileño. Las Américas tienen varios ex mandatarios presos y vinculados a la corrupción. Por eso, el tema de la cumbre es gobernabilidad y anticorrupción. La Cancillería peruana buscará que se logre un consenso y sobre todo medidas para que las Américas enfrenten conjuntamente la lucha contra la corrupción.

Usted reiteró que Venezuela no estaba invitada a la Cumbre de las Américas. Anteriormente, Nicolás Maduro amenazó diciendo “que llegaría por aire o por mar”. Ahora, ha declarado “que la Cumbre no es una prioridad”.

Nosotros consideramos que la Cumbre es absolutamente prioritaria porque se abocará a la lucha contra la corrupción y la gobernabilidad. Yo reafirmé que Venezuela no estaba invitada. En las cortesías internacionales, se supone que si un jefe de Estado no está invitado, no debe venir. El país anfitrión tiene la potestad de convocar a la Cumbre de las Américas a quien considere. No es un organismo multilateral, ni está vinculado con la OEA. Es un foro político abierto que se celebra cada tres años y el país anfitrión decide a quiénes invita.

Maduro también ha dicho que la cumbre es “una pérdida de tiempo terrible. Ahí no se toma ninguna decisión, es una especie de turismo”.

Le reitero que la cumbre es prioritaria para la gran mayoría de los países de la región. Podemos avanzar muchísimo en este evento en un tema fundamental y urgente para la región: tomar medidas concretas para la lucha anticorrupción. La interacción de 20 jefes de Estado sobre diversos temas está muy lejos del turismo.

Muchos pensaron que Nicolás Maduro aplicaría eso de “donde no me invitan, me zampo yo”.

Nosotros no especulamos sobre posibilidades.

¿Por qué se desinvitó a Venezuela?

Hagamos un poco de historia. En República Dominicana hubo un proceso de diálogo entre el gobierno venezolano, la oposición y facilitadores, incluso estuvieron dos cancilleres de la región: México y Chile. El diálogo se rompe cuando el gobierno venezolano decide adelantar las elecciones, que eran la materia de esas conversaciones.

¿Pateó el tablero?

Sí. Ya no era una decisión conjunta y las elecciones no serán justas, libres, transparentes y creíbles. El Grupo de Lima adoptó una decisión: aplicar la Declaración de Quebec de 2001, a la que pertenece Venezuela. Estipula que cuando en un país existe una ruptura del orden democrático, es insalvable su presencia en las cumbres americanas.

¿Esto se coordinó con otros países o es una decisión de Perú?

Se toma la decisión y se coordina con los países del Grupo de Lima. Estos declararon respaldar la decisión de Perú, así como la canciller de Canadá y otros cancilleres, posteriormente.

¿La situación de Venezuela será un tema prioritario en esta Cumbre de las Américas?

La cumbre tiene un tema sustantivo a tratar: gobernabilidad democrática para hacer frente a la corrupción. Será materia de los debates entre los jefes de Estado y las delegaciones que asistirán. Pretendemos que se tomen acciones, medidas concretas y que podamos hacerle frente mediante la cooperación internacional. Nosotros hemos constatado que la corrupción sistémica atenta contra la gobernabilidad democrática.

¿Venezuela será un tema específico? ¿Se tomará alguna medida frente a las elecciones fraudulentas?

No es un tema formal de la cumbre. Sin embargo, los jefes de Estado tendrán un diálogo privado que tiene una agenda totalmente abierta. Cualquier tema puede surgir. Son los jefes de Estado los que sabrán cómo abordar cualquier asunto. No descarto que la situación de Venezuela surja en ese contexto.

Como canciller, ¿se lo sugerirá al presidente Martín Vizcarra?

Estaremos atentos a no descartar ningún tema.

¿La transición del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski al presidente Vizcarra afecta la cumbre?

En absoluto. Venimos trabajando la cumbre desde julio de 2017. Ahí se planteó el tema principal: gobernabilidad y corrupción. Como ya lo anuncié, hoy en día tenemos la confirmación de que asistirán 31 delegaciones, 21 son a nivel de jefes de Estado, los restantes son a nivel de vicepresidentes o cancilleres. Eso significa que hay una confianza y reconocimiento del liderazgo regional de Perú. Además un respaldo a lo que ha vivido constitucionalmente el Perú. Una sucesión constitucional, de acuerdo a nuestras leyes y que ha sido debidamente recibida por el pueblo peruano. Estamos listos para realizar una cumbre que confiamos sea exitosa.

Kuczynski dijo que si lo vacaban, varios presidentes no vendrían a la cumbre y, sin embargo, vienen 21 mandatarios.

No puedo opinar sobre trascendidos, no hemos recibido oficialmente esa información. El presidente Kuczynski no fue vacado, renunció. Hemos tenido una sucesión constitucional.

¿Son 34 países, que vengan 21 presidentes y 31 delegaciones es mucho, poco o normal?

Normalmente, en todas las cumbres no han ido los 35 presidentes, lo frecuente es que asistan entre 15 y 17 jefes de Estado, a veces 18. Tener 21 jefes de Estado en esta cumbre es una buena noticia y creo que es una excelente señal de reconocimiento al Perú.

¿El presidente Evo Morales asistirá?

Sí, ha confirmado.

¿Tendrá el derecho al pataleo y defender a Maduro? ¿Será un problema?

No creo, yo no me expresaría así. Se puede discrepar sobre temas importantes, pero eso no significa que no se pueda expresar una opinión. La libertad de expresión de todos los jefes de Estado ha estado siempre presente. Pero, como le dije, el tema formal de la cumbre no es Venezuela, sino la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Estamos trabajando un documento para ver si tenemos el consenso necesario para lograr estas medidas concretas, eficaces, de lucha contra la corrupción. El otro aspecto es el diálogo privado entre los jefes de Estado.

¿Nicaragua viene?

Aún no ha confirmado.

¿Michel Temer de Brasil?

El día viernes nos confirmaron la asistencia del presidente Michel Temer.

¿La presencia del mandatario Donald Trump será un revuelo?

Es muy importante, es su primera visita a la región. Tendrá la posibilidad de interactuar con otros jefes de Estado. Para el presidente Martín Vizcarra, será su primera reunión internacional. Una muy buena ocasión para que conozca a sus homólogos e interactúe con ellos. Igual para los otros mandatarios, la interacción es muy importante.

¿Qué planteamientos hará el Perú para la agenda de la lucha contra la corrupción y la gobernabilidad democrática?

Hay aspectos vinculados a la educación contra la corrupción, a la transparencia en la información respecto a los recursos que se dan para organizaciones políticas, campañas, etc. Además, queremos establecer un intercambio fluido entre las Unidades de Inteligencia Financiera. También que la cooperación judicial sea más fácil y fluida para luchar contra la corrupción y evitar la impunidad. Son medidas que se están discutiendo hasta hoy en el grupo de revisión de la cumbre, entre los coordinadores nacionales que participan en la cumbre. Hemos tenido ya dos reuniones en Washington, y otras en Lima. La siguiente se realizará el próximo martes y miércoles para ver si podemos cerrar y tener una declaración.

¿Final?

Un proyecto de declaración que tendría que ser adoptada por los jefes de Estado. En las cumbres anteriores, como en la de Panamá, no se aprobó ningún documento porque no hubo consenso.

¿Ese documento recoge lo que usted ha mencionado o hay algo más?

Bueno, es un documento de 60 páginas que no puedo entregar a la prensa (ríe). Pero puedo informarle que se ha encontrado consenso en temas como transparencia y acceso a la información, participación de la sociedad civil, seguimiento de la gestión gubernamental, educación en valores democráticos, financiamiento de organizaciones políticas, transparencia en obras públicas, creación de cuerpos especializados anticorrupción, intercambio de información y evidencia jurídica entre las fiscalías, cooperación entre los sectores bancario y judicial, profundización en la recuperación de activos, entre otros aspectos.

No está nada mal si sobre eso hay consenso.

Es abundante. Claro que la negociación sigue, no es el documento final.

¿De aprobarse esos puntos consensuados, Brasil sería más ágil en entregar información a las autoridades peruanas? Ciertamente, ha sido cooperador.

Brasil ha ayudado mucho, pero sí permitiría más. Todo lo que promueva una relación judicial más fluida a nivel internacional ayudaría más.

¿Es emblemático que el ex presidente Lula vaya a prisión?

No voy a opinar sobre asuntos internos de otros países. Creo que se constata que el sistema judicial brasileño está funcionando.

En otras cumbres no hubo consenso, ¿puede ocurrir?

Se está avanzando más que en otras ocasiones y espero logremos el consenso. Quiero mencionar que los tres días previos a la cumbre del 13 y 14 se producirán foros importantes, el de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, de los jóvenes y la cumbre empresarial. Lo innovador en esta ocasión es que lo que ellos decidan será presentado a los jefes de Estado y estos lo tomarán como insumo para la cumbre. Asimismo, tendremos la reunión de Parlaméricas, de todos los Parlamentos de la región.

Para el Perú, ¿el gobierno de Maduro es una dictadura?

Ya lo señaló así el ex canciller Ricardo Luna. Si no hay elecciones libres y transparentes, que tengan legitimidad y credibilidad, significa que no se actúa dentro de los parámetros democráticos.

¿Estados Unidos podría ser más proactivo en la defensa de la democracia en Venezuela?

No nos pronunciamos sobre la actuación de otros países. Estados Unidos ha estado tomando medidas respecto a Venezuela y probablemente eso va a continuar. En el contexto de la presión internacional que se está haciendo para una salida democrática en Venezuela, todo lo que puedan hacer Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina suma.

¿Vendrán más venezolanos al Perú?

Hemos tenido una actitud absolutamente solidaria con el pueblo venezolano, estableciendo un mecanismo de permanencia temporal migratoria. Si el éxodo continúa, vendrán más venezolanos, pero sobre todo a los países fronterizos.

¿La Cancillería peruana goza de buena salud?

Sí. Aparte de la prioridad que el Perú otorga a sus relaciones regionales, tendremos la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones. Luego de la reunión de la Alianza del Pacífico, asumiremos la presidencia de este importante grupo. También, desde abril, presidimos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Queremos desarrollar el concepto de paz sostenible.

'CASO TOLEDO: ESPERAMOS LA TRADUCCIÓN'



¿Se permitirán actos de protesta a favor de un lado o del otro durante la cumbre?

La Cancillería no tiene mayor acción en ese campo. Esperamos que si ocurren, sean absolutamente pacíficos.

¿Cuál es el papel de la Cancillería en el caso del ex presidente Toledo?

Nos corresponde esperar que nos llegue la traducción del expediente para ir al Consulado Norteamericano a hacer las certificaciones del caso y trasladarlo posteriormente a nuestra embajada en Washington para que se presente al Departamento de Estado. Este lo pasa al Departamento de Justicia, quien decide en qué momento pasa a una autoridad judicial. Cancillería puede hacer un seguimiento, pero no interviene en el proceso, son solo las autoridades norteamericanas. El representante en el proceso es el fiscal de EE.UU. Ya se contrataron abogados, pero como consejería básicamente.

¿Qué embajadores políticos serán ratificados?

Aún no hemos revisado ese tema.

¿Qué piensa de las críticas al gabinete Villanueva? ¿Hay ministros rojos, pactos, etc.?

El premier ya declaró que son críticas totalmente infundadas. No existe pacto alguno. Yo he percibido un grupo de profesionales de muy buena formación y con gran vocación de servicio. Todos tenemos deseos enormes de trabajar por el Perú. El premier ya lo dijo, no es un gobierno de antis.

DATOS



- Néstor Popolizio Bardales es licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú y bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



- Entre los cargos que desempeñó en la Cancillería, destaca la de Subsecretario para Asuntos de América y viceministro de RR.EE.