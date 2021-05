El 12 de enero, la Contraloría recibió una denuncia sobre una camioneta de la municipalidad de Huancayo, que estaba siendo utilizada para transportar material de campaña del candidato al congreso, Eduardo Bendezú Bermejo, un personaje voceado en la campaña de Pedro Castillo de Perú Libre, para ser ministro de transportes, con serias denuncias a cuestas.

La Contraloría emitió un informe y lo publicó en su página web. En él, se detalla, además, que la denuncia fue sustentada con imágenes de cámaras de seguridad, que evidenciaban el traslado de materiales de campaña desde el local de Perú Libre. Por lo que la Contraloría ha pedido cuentas a la Municipalidad de Huancayo.

“Los propios ciudadanos nos han hecho llegar alertas, y la que tu mencionas, son los propios ciudadanos nos han dado los indicios y ver estos actos irregulares que pueden malos funcionarios públicos hacer uso indebido de los recursos del estado. No nos podemos pronunciar nosotros como comprenderás no podemos romper la neutralidad” indicó el contralor.

Nelson Shack, Contralor de la República

También dijo que existen una serie de responsabilidades de carácter administrativo y penal que podrían determinarse en la propia Municipalidad de Huancayo.

“Pero, está claro que hay una serie de responsabilidades por el hecho de que se están usando bienes del estado para propósitos distintos. La contraloría ha emitido ya este informe y en el transcurso de las próximas semanas pedirá cuentas respecto a las autoridades de esa municipalidad sobre qué cosa han hecho a raíz de ese informe como han encausado los posibles deslindes de responsabilidades. Quiero aprovechar ahora en hacer un llamado una exhortación a los funcionarios públicos a respetar el principio de neutralidad”, invocó.

Sobre el informe del manejo de la pandemia. La contraloría detalla el gasto de 133 mil millones de soles:

“Son más de 13 mil informes a la fecha de irregularidades cometidas a nivel nacional. Se ha detectado problemas desde la conformación de los padrones, no se ha priorizado el padrón de la personas o médicos existenciales en primera línea. Hubieron más de 500 casos de vacunación irregulares, alrededor de tres docenas de vacunas entre las que desaparecieron y las que se perdieron por la rotura de la cadena de frío, dirán no son muchas no, pero no deberían perderse ni una” añadió, el Contralor de la República.

