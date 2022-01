El contralor general de la República, Nelson Shack, aseguró que en los próximos días estarán emitiendo un informe sobre la idoneidad del nombramiento del excongresista Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro.

“Zapatero a tus zapatos. no tiene mucho sentido contratar a alguien que no tenga la experiencia, no porque no pueda aprender. No hay duda de eso, pero el costo de ese proceso lo tienen que asumir todos los peruanos, ¿y por qué?”, comentó en una conferencia de prensa este martes.

El titular de la Contraloría detalló que ya inició la diligencia para evaluar si es que el nombramiento de Salaverry Villa, oficializado en una resolución publicada el domingo 9 de enero con la firma de Pedro Castillo y el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, cumple con las normativa vigente y los instrumentos de gestión de Perupetro.

“Recién se ha acreditado la comisión. Imagino que por los menos en unos 15 o 20 días hábiles debería estar el resultado del informe. El proceso es muy similar. Llega la denuncia, se acredita la comisión, hay que recopilar información y decidir qué tipo de acción se va a desarrollar en la medida que los resultados indiquen que hay o no vulneración a las normas”, comentó.

Nelson Shack recordó que según el Código Penal tanto el designar a una persona que cumple con el perfil de ley, así como el aceptar el mencionado cargo sabiendo que tiene los requerimientos necesarios, son actos que pueden ser condenados.

“El hecho que designen a alguien y que después de la alerta de la Contraloría, de la alerta ciudadana, de la denuncia, la autoridad desanda lo que ha andado y quita la designación, es bueno porque no va a seguir haciendo daño. Pero no significa que no hay ninguna responsabilidad porque ya cometió el hecho”, destacó.

