El contralor general de la República, Nelson Shack, sostuvo que en el marco de las pesquisas que inició la fiscalía al excongresista Jorge del Castillo por el pago irregular a su exasesora Dianne Monge, el Ministerio Público “puede usar como insumo” el informe que emitió su entidad sobre ese caso.

El documento, recordó, establece un pago en exceso por alrededor de S/17,500 a favor de la exfuncionaria cuando ya no tenía vínculo con el Parlamento desde el 31 de diciembre de 2018. No obstante, “le pagaron remuneración y una serie de bonificaciones (correspondientes a enero de este año”.

“El informe de la Contraloría ha revelado que todavía falta que devuelva como 2 mil soles. Ya hemos tomado conocimiento de que la fiscal (de la Nación) ha iniciado un proceso de investigación y esperamos que los informes sean insumos para todo el proceso”, apuntó.

Ayer lunes, la titular de la Fiscalía de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra Del Castillo por el presunto delito de peculado en agravio del Estado, luego de la difusión del informe periodístico del programa Panorama, que reveló una serie de audios en los que se escucha al exparlamentario aprista tratar de convencer a Monge Berrocal para que no declare que él autorizó el irregular pago.

“Me denuncian a mí penalmente y me sacan del Congreso y se acabó la historia. ¿Eso es lo que quieres? ¿Así quieres que acabe? Creo que no me merezco terminar mi vida de esta manera. (…) Elice dice que no procede ese tipo de autorizaciones, entonces yo habría cometido un delito”, se LE oye decir a Jorge del Castillo.