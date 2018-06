No se salvan. A partir de julio, la Contraloría General de la República , que preside Nelson Shack , conformará un equipo de trabajo que investigará las gestiones del presidente del Congreso , Luis Galarreta , y de su antecesora, Luz Salgado .

Una fuente de Perú21 en la Contraloría informó que la citada institución indagará las adquisiciones de bienes y servicios, así como las obras que se han realizado en esas gestiones para evaluar si se cumplió o no con lo dispuesto en la ley.

La misma fuente precisó que es una acción de rutina para transparentar los gastos del Congreso.

En abril, Shack aclaró que el Congreso no está fuera del control de la institución que dirige, luego de que se promulgara la Ley del Fortalecimiento de la Contraloría. En ese entonces, dijo que “si bien es cierto que el Congreso, dada la normatividad vigente, designa, a través de la Mesa Directiva, a su propio jefe de Oficina de Control Interno, eso no significa que esté fuera de la esfera de la Contraloría”.

La congresista Luz Salgado señaló a este diario que no tiene ningún problema en que la Contraloría indague las compras del Parlamento. “He pedido a la Contraloría que investiguen. No hay ninguna irregularidad. Finalmente, yo no soy la que compra porque hay un área designada”, anotó.

En mayo, el contralor Shack informó que designó una comisión para investigar los procesos de compra que inició el Congreso, en referencia a las adquisiciones de televisores, frigobares y computadoras. El citado organismo se encuentra en proceso de recolección de documentos.

La Procuraduría Anticorrupción también investiga el caso ante las críticas formuladas desde diversos sectores.

¿SABÍA QUÉ?

Perú21 trató de comunicarse con el congresista Luis Galarreta para solicitar su descargo, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

En mayo pasado, señaló a Perú21 que está colaborando con las investigaciones de la Contraloría y de la Procuraduría.